Son dakika haberi... Esnaf "destek ödemesi" kararından memnun - Son Dakika

Son dakika haberi... Esnaf "destek ödemesi" kararından memnun

15.12.2020 12:51
Son dakika haberi... Esnaf

Son dakika gündem haberi: Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın esnafa kira desteği ile gelir kaybı desteği için hazırlıklara başlandığını açıklaması, salgın döneminde zor günler geçiren esnafı sevindirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın esnafa kira desteği ile gelir kaybı desteği için hazırlıklara başlandığını açıklaması, salgın döneminde zor günler geçiren esnafı sevindirdi.

İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (İSTESOB) Başkanı Faik Yılmaz, taksi, dolmuş ve servis işletmecisi, pazarcı, terzi, oto tamircisi, lokantacı, pastaneci, kadın ve erkek kuaförü, pansiyon, yurt, kreş ve düğün salonu işletmecisi gibi kesimlerin faydalanacağı destek ödemesine ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının esnafın yüzünü güldürdüğünü belirten Yılmaz, "Türkiye Cumhuriyeti'nde ilk defa bir hükümet, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi böyle bir karar aldı. Allah razı olsun, teşekkür ediyoruz. Tabii bunun detaylarını görmek lazım. Neyi ne zaman alacağız, nasıl olacak, herkes bunu merakla bekliyor." dedi.

Konuya ilişkin çalışmaların halen sürdüğünün kendisine iletildiğini anlatan Yılmaz, "Şu var ki hibe kararı esnafı memnun etti. Karar çok süper bir karar. Şükranlarımızı sunuyoruz, Allah razı olsun. Ötesini yönetmelik çıktıktan sonra göreceğiz." ifadesini kullandı.

Esnafın her zaman devletinin yanında yer aldığını vurgulayan Yılmaz, esnafın kredi borçlarının da 2021 sonuna kadar ertelenmesi gerektiğini, bu konuda da destek beklediklerini dile getirdi.

"Devlet desteği ile yeni iş yeri açılışında rekor kırıldı"

Devletin pandemi sürecinde esnafının yanında olduğunu, bu sayede 2020 yılında yeni açılan iş yeri sayısında önceki yıla oranla arttığını aktaran Yılmaz, şöyle konuştu:

"Dünyayı saran koronavirüs salgınına rağmen İstanbul'da yeni iş yeri açılışında rekor kırıldı. 2020 yılında İstanbul'da 51 bin 246 yeni iş yeri açıldı, 8 bin 139 iş yeri ise kapandı. 2019 yılında 26 bin 553 iş yeri açılmış, 8 bin 442 iş yeri de kapanmıştı. Esnaf Destek Paketi sayesinde iş yeri açılışlarında artış var, yeni destek paketleri ile kapanan esnaf sayısında da azalma yaşanacağına inanıyorum. Devletin sunduğu düşük faizli kredi desteği esnaf ve sanatkara can suyu oldu. Aynı zamanda yeni iş yeri açmak isteyen vatandaşlarımıza da cesaret verdi."

"Taksi, dolmuş ve servisçi esnafına yapılacak destekler için çok teşekkür ederiz"

Yeni Nesil Taksiciler Kooperatifi (YENTAKOOP) Başkanı Kıyasettin Telli de Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taksiciler adına teşekkür etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın taksici esnafına her zaman destek verdiğini ifade eden Telli, şöyle konuştu:

"Sayın Cumhurbaşkanımıza taksi, dolmuş ve servisçi esnafına yapılacak destekler için çok teşekkür ederiz. Bizler taksiciler olarak her zaman destek gördüğümüz, duraklarımızı ziyaret ederek bizleri onurlandıran, her türlü sorunumuzu bizzat gelip duraklarımızda dinleyen ve çözümler üreten Sayın Cumhurbaşkanımıza minnettarız.100 yıllık taksicilik sektörümüzde ilk defa 2016 yılında bizlere ÖTV indirim desteği veren yine Sayın Cumhurbaşkanımızdır.

Yapılacak çalışmalarda da araçlarımızda kayıtlı olarak çalışan, ücreti işveren tarafından belirlenmeyen diğer ücretli şoförlerimizin de destek kapsamına alınmasını talep ediyoruz. Ülkemizde devlet millet ortaklaşa mücadele ettiğimiz pandemi afetini hep birlikte dayanışma içerisinde atlatacağımıza inanıyoruz. Bizler taksiciler olarak her zaman milletimizin ve devletimizin emrindeyiz."

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, İstanbul, Esnaf, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi... Esnaf 'destek ödemesi' kararından memnun - Son Dakika


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