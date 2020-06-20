Son dakika haberi | Eşref Hamamcıoğlu: "Her Rize deplasmanına gidişimizde mutlaka tatsızlık çıkıyor" - Son Dakika

Son dakika haberi | Eşref Hamamcıoğlu: "Her Rize deplasmanına gidişimizde mutlaka tatsızlık çıkıyor"

Son dakika haberlerine göre Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, her Rizespor deplasmanına gittiklerinde tatsızlık çıktığını ve bu tatsızlıkta da kaybeden tarafın sarı-kırmızılılar olduğunu söyledi.

Son dakika haberi | Eşref Hamamcıoğlu:

Galatasaray Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, her Rize spor deplasmanına gittiklerinde tatsızlık çıktığını ve bu tatsızlıkta da kaybeden tarafın sarı-kırmızılılar olduğunu söyledi. Hamamcıoğlu ayrıca Galatasaray Kadın Basketbol Takımı'nın Kaptanı Işıl Alben'le yolların ayrılış şeklinin Galatasaray'a yakışmadığını da sözlerine ekledi. Rizespor Başkanı Hasan Kartal'ın açıklamalarına da değinen Hamamcıoılu, "Rizespor Başkan gene geçen senin rövanşını kastederek, 'Allah'ın elinde sopası yok' gibi talihsiz bir açıklama yapmıştır. Bunlar bir şeylerin fitilini ateşleyici kıvılcımlardır. Çok dikkatli olmamız lazım" ifadelerini kullandı.


Galatasaray Spor Kulübü'nün haziran ayı olağan divan kurulu toplantısı korona virüs tedbirleri kapsamında video konferans olarak gerçekleştiriliyor. Açılış konuşmasını yapan Divan Kurulu Başkanı Eşref Hamamcıoğlu, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'e rahatsızlığından dolayı geçmiş olsun dileyerek, "Mustafa Cengiz'e divan üyesi arkadaşlarım ve şahsım adına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Acil şifalar diliyoruz. Bir an önce, en kısa zamanda aramıza dönecektir. Düşüncelerimiz ve dualarımızın onunladır. Bir an önce aramıza dönmesi dileğiyle" diye konuştu.


"Her Rizespor deplasmanına gidişimizde mutlaka tatsızlık çıkıyor"


Gündemde iki önemli konunun olduğunu söyleyen Hamamcıoğlu, "Biri geçen hafta yeniden başlayan ligde Rizespor oynadığımız maç. Maç esnasında olan olaylar ve maç sonu olanlar hepimizi üzen gelişmeleri sizlerle paylaşmak istiyorum. Futbol bir oyundur. Kaybederiz, kazanırız. Bunlar ayrı konular. Fakat futbolun ve spor müsabakalarının altında yatan gerçeklik neden kardeşlik ve centilmence yarışmadır. Biz her Rizespor deplasmanına gidişimizde mutlaka tatsızlık çıkıyor ve bu tatsızlıktan da kaybeden taraf genelde Galatasaray oluyor. Başkanlarının söylediğini siz hatırlatmak istiyorum. 'Silahım olsa hakemi vururdum' gibi talihsiz bir açıklama yapmış ve gençlere yanlış mesajlar vermiştir. Aynı kişi Galatasaray Futbol Takımı'nın uğramış olduğu bütün hakem haksızlıklarının ve çok değerli iki oyuncumuz Muslera ve Andone'nin çok ağır yaşamış sakatlıklara rağmen ve özellikle yan hakemimizin kendi sicilindeki Galatasaray için verdiği kararlara bir yenisini ilave ederek hem futbolcumuzun sakatlanmasına sebebiyet vermesi hem de diğer futbolcularımızın ceza almasına sağlayacak ortamı oluşturarak Galatasaray'ı adeta kıyıma uğratmıştır. Hal böyleyken maç sonunda tüm tatsızlıklara rağmen aynı başkan gene geçen senin rövanşını kastederek, 'Allah'ın elinde sopası yok' gibi talihsiz bir açıklama yapmıştır. Başkan böyle söylerse takımın teknik direktörü de maçtan sonraki demecinde Muslera ve Andone'ye geçmiş olsun dileklerinde bulunmamıştır. Sadece Rizesporlu futbolcular Muslera'ya ve Andone'ye geçmiş olsun dileklerini iletmiştir. Tüm dünya spor kamuoyunun Muslera'ya geçmiş olsun mesajları gönderirken, Rizespor Başkanı'nın talihsiz açıklaması çok üzücüdür. Tüm Türk spor kamuoyunu tepki göstermeye çağırıyorum. Bunlar bir şeylerin fitilini ateşleyici kıvılcımlardır. Çok dikkatli olmamız lazım. Kulübümüzün gösterdiği tepki yazılı bir tepkidir. Yaşanan olaylar çok daha canlı ve sert tepkiyi hak ediyordu. Başta Muslera, Andone'ye geçmiş olsun dileklerimizi iletiyorum. Muslera'nın tekrar aramıza döneceği günleri hasretle beklediğimizi belirtmek isterim" şeklinde konuştu.


"Işıl Alben'le ayrılış şeklinin Galatasaray'a çok yakışmadığını söyledim"


Galatasaray Kadın Basketbol Takımı Kaptanı Işıl Alben'in ayrılığı ile ilgili de konuşan Başkan Hamamcıoğlu, "İkinci konu basketbol şubesi. Kadın Basketbol Takımımızın Kaptanı Işıl Alben, tweet ile ayrılışını duyurdu. Bu konuda gerekli kişilerden bilgiler aldım. Kaptanımızın Işıl Alben ile konuştum. Divan Kurulu adına duygularımızı paylaştım. Hizmetleri için teşekkür ettim. Ayrılış şeklinin Galatasaray'a çok yakışmadığını da teyit ettim kendisine. Bir anektodu sizinle paylaşmak istiyorum. Brian Birch'ün takımımızı çalıştırdığı yıllarda merhum Ali Uras başkanımız vardı. Transfer zamanı Brian Birch, Ali Uras'a bir liste veriyor. Bu listede takıma katılmasını istedikleri ve ayrılmasını istedikleri oyuncularının isimleri var. Ali Uras bu listeyi inceledikten sonra Brian Birch'e, 'Burası Galatasaray, burada gelenekler, örf ve adetler vardır. ve vefa vardır. Bu nedenle spor takımlarımızın kaptanları ile alınacak kararlar başkanın inisiyatifindedir. O bakımdan bu listeye yazmış olduğun kaptan futbol takımımızın kaptanıdır. O nedenle onun ben takımda kalmasını istiyorum' diyor. Bu kişi Galatasaray'a tarihi başarılar yaşatan ve yaşatmaya devam eden Fatih Terim'dir. Dolasıyla bu anektodu tüm ilgili herkese aktarma vazifesinin sorumluluğunu kendimde gördüm. Bunun değerlendirmesini Işıl Alben'in ayrılış şekli ile ilgili olarak kararlarda dahi olan kişiler lütfen not etsinler. Bu Galatasaray için önemli bir konudur. Bu hadise sonrasında basketbol şubesinden sorumlu yönetim kurulu üyesi, yönetim kurulundaki görevlerinden ayrıldıklarını duyurdular. Daha sonra resmi siteden açıklandı. 3 tane değerli kişinin bu göreve getirildiği bahsediliyor. 3 kişinin de yönetim kurulu üyesi olması lazım. Sadece 2'si yönetim üyesi. Oytun Bey profesyonel çalışandır. Bu yönetim kurulunda görev değişikliği olduğu duyurmak çok doğru olmamış. Gerekli düzeltmeyi yapmak için aktarmak istiyorum" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Galatasaray, Işıl Alben, Rizespor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.06.2020 02:49 Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi | Eşref Hamamcıoğlu: 'Her Rize deplasmanına gidişimizde mutlaka tatsızlık çıkıyor' - Son Dakika Spor
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