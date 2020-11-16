Esvatini Başbakanı Ambrose Dlamini'nin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığı bildirildi.
Başbakan Dlamini, yaptığı yazılı açıklamada, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını ve kendini karantinaya aldığını duyurdu.
Dlamini, tüm yakın çalışma arkadaşlarının da pozitif olduğunu belirterek, halkı ikinci Kovid-19 dalgasına karşı sağlık tedbirlerine uymaya çağırdı.
Afrika'nın güneyindeki 1,1 milyon nüfuslu ülkede şimdiye kadar 6 binden fazla vaka görüldü.
- Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi | Esvatini Başbakanı Dlamini Kovid-19'a yakalandı - Son Dakika