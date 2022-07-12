Son dakika haberi... Etimesgut'ta pompalı tüfek ile dehşet saçan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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Son dakika haberi... Etimesgut'ta pompalı tüfek ile dehşet saçan şahıs tutuklandı

12.07.2022 17:22
Son dakika haberi... Etimesgut'ta pompalı tüfek ile dehşet saçan şahıs tutuklandı

Son dakika haberlerine göre 8 Temmuz'da cadde ortasında pompalı tüfek ile dehşet saçan U.Ö. kasten yaralama ve mala zarar vermeden dolayı tutuklandı.

8 Temmuz'da cadde ortasında pompalı tüfek ile dehşet saçan U.Ö. kasten yaralama ve mala zarar vermeden dolayı tutuklandı.

8 Temmuz'da Ankara'nın Etimesgut ilçesinin Alsancak Mahallesi'nde gerçekleşen olayda U.Ö. kız kardeşi ile konuştuğu iddia edilen şahsa pompalı tüfekle saldırdı. Araç içerisinde bulunan ve vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan C.Y. ve E.D. kendi imkanları ile hastaneye gittikleri öğrenildi. Pompalı tüfek ile saldırı gerçekleştiren U.Ö. ise kasten yaralama ve mala zarar vermeden dolayı çıkarılmış olduğu 1.Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Ankara, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Etimesgut'ta pompalı tüfek ile dehşet saçan şahıs tutuklandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Etimesgut'ta pompalı tüfek ile dehşet saçan şahıs tutuklandı - Son Dakika
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