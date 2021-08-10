Son dakika haberi: Etiyopya Başbakanı, tüm vatandaşları isyancılara karşı orduya katılmaya çağırdı - Son Dakika

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed, tüm vatandaşları orduya katılmaya ve kuzeyde ilerleyişini sürdüren isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) karşı savaşmaya çağırdı.

Başbakan Ahmed, yaptığı 3 sayfalık çağrıda, Etiyopya ordusu, bölge kuvvetleri ve milislerin TPLF'nin yol açtığı yıkımı ve "yabancı ellerin entrikalarını" durdurmak için mücadele ettiğini belirtti.

Ahmed, "Şimdi, yaşı tutan, ehliyet sahibi tüm Etiyopyalıların orduya, özel kuvvetlere ve yerel milis güçlere katılması ve vatanseverliğini göstermesi için doğru zaman." ifadesini kullandı.

"Eğer Etiyopya'yı yönetmiyorsam o zaman yıkılsın." ezgisini söyleyen TPLF'nin ülke düşmanlarının ortağı olduğunu ileri süren Ahmed, bu grubun ülkede hakim olduğu 27 yıl boyunca reform fırsatını değerlendiremediğini ve halkın bu grubu iktidar koltuğundan ettiğini hatırlattı.

Basın mensupları, sanatçılar ve aktivistlerin halka destek olmasının beklendiğini kaydeden Ahmed, her Etiyopyalının "terörist" TPLF'nin casuslarını ortaya çıkarmak ve izlemek için güvenlik güçleriyle çalışmak zorunda olduğunu vurguladı.

TPLF'nin ilerleyişi sürüyor

Tigray'ın ardından çatışmaları kuzeydeki Afar ve Amhara eyaletlerine yayan TPLF, haftalardır ilerleyişini sürdürüyor.

Amhara eyaletindeki tarihi Lalibela kentine giren TPLF'nin Weldiya kentini almak için de federal güçlerle çatışığı bildiriliyor.

Etiyopya ordusu, Kasım 2020'de isyancılara karşı başlatılan operasyonda kısmi başarı sağlasa da insani durumu gerekçe göstererek 28 Haziran'da Tigray'ın başkenti Mekelle'den çekilmişti.

Bir dönem Tigray eyaletini yöneten ve ülke siyasetinde etkin güç olan TPLF, Başbakan Abiy Ahmed'in 2018'de başa gelmesinden sonra ülkenin en büyük etnik grupları olan Amhara ve Oromoları iktidarda temsil eden partilerle siyasi çekişme içine girmişti.