Son dakika haberi! Etiyopya, insani yardım için Tigray'da tek taraflı ateşkes ilan etti - Son Dakika
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Son dakika haberi! Etiyopya, insani yardım için Tigray'da tek taraflı ateşkes ilan etti

24.03.2022 17:28
Son dakika haberi! Etiyopya, insani yardım için Tigray'da tek taraflı ateşkes ilan etti

Son dakika gündem haberine göre Etiyopya hükümeti, Tigray eyaletinde insani yardım çalışmalarının hızlanması için tek taraflı ateşkes ilan etti.

Etiyopya hükümeti, Tigray eyaletinde insani yardım çalışmalarının hızlanması için tek taraflı ateşkes ilan etti.

Hükümetten yapılan yazılı açıklamada, Tigray'da iç çatışmadan etkilenen ve yerinden olan kişilere daha hızlı yardım ulaştırılması için ateşkes ilan edildiği duyuruldu.

Açıklamada, şu anda binlerce kişinin yardım alabilmek için komşu bölgelere sığındığı ifade edildi.

Hükümetin çatışmadan etkilenenlere ulaşmasının en öncelikli sorumluluğu olduğu aktarılan açıklamada, "Etiyopya hükümeti, insanların acılarının azaltılması ve hayatların kurtarılması için olağan dışı önlemlerin alınması gerektiği bilinciyle acil olarak süresiz insani ateşkes ilan ediyor." denildi.

Açıklamada, isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi'ne (TPLF) daha fazla gerginliğe yol açacak eylemlerden kaçınması ve komşu bölgelerde işgal ettiği alanlardan çekilmesi çağrısında bulunuldu.

Etiyopya'da ordu ve isyancı TPLF arasında Kasım 2020'den bu yana süren çatışmalar büyük bir insani krize yol açmıştı.

Tigray'ın komşu eyaletlerine de sıçrayan çatışmalar, yaklaşık 2,5 milyon kişiyi yerinden etmişti.

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Etiyopya, Ateşkes, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Etiyopya, insani yardım için Tigray'da tek taraflı ateşkes ilan etti - Son Dakika


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