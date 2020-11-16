Son dakika haberi: Etiyopya kuzeydeki çatışma bölgesine onlarca sağlık görevlisi sevk etti - Son Dakika

Etiyopya, operasyon düzenlediği isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçlerinin bulunduğu Tigray eyaleti sınırına başkent Addis Ababa'dan onlarca sağlık görevlisi gönderdi.

Addis Ababa Şehir Yönetimi, başkentteki hastanelerde ve kliniklerde görev yapan çok sayıda doktor ve sağlık görevlisini operasyon bölgesinde görev yapmak üzere uğurladığını duyurdu.

Şehirde, bölgede zarar gören asker ve siviller için başlatılan kan bağışı kampanyası da sürüyor. 13. gününe giren askeri operasyonda şimdi kadar yüzlerce kişinin öldüğü ve yaralandığı aktarılıyor.

Federal ordu son olarak Tigray'ın Alamata kasabasını ele geçirdiğini ileri sürerken, Addis Ababa hükümeti de TPLF'yle Uganda'nın ara buluculuğunda görüşeceği iddialarını yalanladı.

Sudan, Etiyopya'nın kuzeyindeki çatışmalar nedeniyle ülkelerine sığınanların sayısının ise 25 bine yaklaştığını açıkladı.

TPLF, hafta sonu orduya destek verdiği gerekçesiyle Etiyopya'nın Amhara eyaletini ve Eritre'nin başkenti Asmara'ya roketli saldırılar düzenlemişti.

Başbakan Ahmed operasyonda ısrarcı

Tigray eyaletini yöneten Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçleri, 3 Kasım'da ulusal ordu birliklerine saldırmış, Başbakan Abiy Ahmed, 4 Kasım'da TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Komşusu Eritre ile yaptığı barış antlaşması sonrası Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Ahmed, uluslararası örgütlerin diyalog çağrılarına kulak asmayarak bölgedeki "cunta" silahsızlandırılana, yasal bir yönetim kurulana ve suçlular cezalandırılana kadar operasyonun devam edeceğini belirtmişti.

Seçimleri ertelediği için Addis Ababa hükümetinin gayrimeşru olduğunu ileri süren TPLF eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı. Seçimlerin ardından ulusal meclis, yerel idareyle tüm bağların koparıldığını duyurmuştu.

Başbakan Ahmed 2018'de iktidara gelmeden önce iktidar koalisyonunda ve ülke siyasetinde söz sahibi olan TPLF, uzun yıllardır ülkedeki çok sayıda siyasi grubun hedefinde.

Son dönemde ülkedeki terör saldırılarının arkasında olmakla da suçlanan TPLF, iktidar koalisyonundan geçen yıl ayrılmıştı.

Ahmed'in operasyon kararının yıllardır milislerin silahlanmakta olduğu Tigray'da uzun süreli çatışmalara, hatta iç savaşa yol açmasından korkuluyor.