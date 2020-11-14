Etiyopya ordusunun, operasyon düzenlediği Tigray eyaletindeki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçlerinin, merkezi hükümetle hareket eden Amhara eyaletindeki iki havaalanına roket saldırısı düzenlediği bildirildi.

Etiyopya'nın Tigray'daki olağanüstü hali yöneten komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Dün geç saatlerde Bahir Dar ve Gondar şehirlerine roket atıldı. Saldırı sonucunda havaalanlarının bulunduğu bölgeler hasar gördü." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, TPLF'nin "cephanesindeki son mühimmatlarını kullandığı" iddia edildi.

Dün geceki roketli saldırıların ardından bölgede durum normale döndü.

TPLF ise ordunun hava saldırılarına misilleme olarak Bahir Dar ve Gondar'daki askeri üslerden saldırı gerçekleştirdiğini ileri sürdü. TPLF Sözcüsü Getachew Reda, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Tigray halkına yapılan saldırılar durmadığı sürece saldırılarını yoğunlaştıracaklarını kaydetti.

Tigray'ın komşusu olan Amhara eyaletinden çok sayıda yerel milis operasyonda orduya destek veriyor.

TPLF'nin ulusal ordu birliklerine 3 Kasım'da saldırmasının bir gün sonrasında Başbakan Abiy Ahmed, TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Başbakan diyalog çağrılarını reddetti

Komşusu Eritre ile yaptığı barış antlaşması sonrası Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Ahmed, uluslararası örgütlerin diyalog çağrılarına kulak asmayarak bölgedeki "cunta" silahsızlandırılana, yasal bir yönetim kurulana ve suçlular cezalandırılana kadar operasyonun devam edeceğini belirtmişti.

Seçimleri ertelediği için Addis Ababa hükümetinin gayrimeşru olduğunu ileri süren TPLF eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı. Seçimlerin ardından ulusal meclis, yerel idareyle tüm bağların koparıldığını duyurmuştu.

Başbakan Ahmed 2018'de iktidara gelmeden önce iktidar koalisyonunda ve ülke siyasetinde söz sahibi olan TPLF, uzun yıllardır ülkedeki çok sayıda siyasi grubun hedefinde.

Son dönemde ülkedeki terör saldırılarının arkasında olmakla da suçlanan TPLF, iktidar koalisyonundan geçen yıl ayrılmıştı.

Ahmed'in operasyon kararının yıllardır milislerin silahlanmakta olduğu Tigray'da uzun süreli çatışmalara, hatta iç savaşa yol açmasından korkuluyor.