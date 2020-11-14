Son dakika haberi | Etiyopya'nın operasyon başlattığı Tigray güçleri, Amhara bölgesindeki havaalanlarına roketle saldırdı - Son Dakika

Son dakika haberi | Etiyopya'nın operasyon başlattığı Tigray güçleri, Amhara bölgesindeki havaalanlarına roketle saldırdı

14.11.2020 18:45
Son dakika haberi | Etiyopya'nın operasyon başlattığı Tigray güçleri, Amhara bölgesindeki havaalanlarına roketle saldırdı, System.String[]

Son dakika haberi: Etiyopya ordusunun, operasyon düzenlediği Tigray eyaletindeki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçlerinin, merkezi hükümetle hareket eden Amhara eyaletindeki iki havaalanına roket saldırısı düzenlediği bildirildi.

Etiyopya ordusunun, operasyon düzenlediği Tigray eyaletindeki isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesi (TPLF) güçlerinin, merkezi hükümetle hareket eden Amhara eyaletindeki iki havaalanına roket saldırısı düzenlediği bildirildi.

Etiyopya'nın Tigray'daki olağanüstü hali yöneten komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "Dün geç saatlerde Bahir Dar ve Gondar şehirlerine roket atıldı. Saldırı sonucunda havaalanlarının bulunduğu bölgeler hasar gördü." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, TPLF'nin "cephanesindeki son mühimmatlarını kullandığı" iddia edildi.

Dün geceki roketli saldırıların ardından bölgede durum normale döndü.

TPLF ise ordunun hava saldırılarına misilleme olarak Bahir Dar ve Gondar'daki askeri üslerden saldırı gerçekleştirdiğini ileri sürdü. TPLF Sözcüsü Getachew Reda, Facebook hesabından yaptığı açıklamada, Tigray halkına yapılan saldırılar durmadığı sürece saldırılarını yoğunlaştıracaklarını kaydetti.

Tigray'ın komşusu olan Amhara eyaletinden çok sayıda yerel milis operasyonda orduya destek veriyor.

TPLF'nin ulusal ordu birliklerine 3 Kasım'da saldırmasının bir gün sonrasında Başbakan Abiy Ahmed, TPLF'ye karşı askeri harekat kararı aldıklarını duyurmuştu.

Başbakan diyalog çağrılarını reddetti

Komşusu Eritre ile yaptığı barış antlaşması sonrası Nobel Barış Ödülü'ne layık görülen Ahmed, uluslararası örgütlerin diyalog çağrılarına kulak asmayarak bölgedeki "cunta" silahsızlandırılana, yasal bir yönetim kurulana ve suçlular cezalandırılana kadar operasyonun devam edeceğini belirtmişti.

Seçimleri ertelediği için Addis Ababa hükümetinin gayrimeşru olduğunu ileri süren TPLF eylülde yerel yönetim seçimlerini yapmış ve kazanmıştı. Seçimlerin ardından ulusal meclis, yerel idareyle tüm bağların koparıldığını duyurmuştu.

Başbakan Ahmed 2018'de iktidara gelmeden önce iktidar koalisyonunda ve ülke siyasetinde söz sahibi olan TPLF, uzun yıllardır ülkedeki çok sayıda siyasi grubun hedefinde.

Son dönemde ülkedeki terör saldırılarının arkasında olmakla da suçlanan TPLF, iktidar koalisyonundan geçen yıl ayrılmıştı.

Ahmed'in operasyon kararının yıllardır milislerin silahlanmakta olduğu Tigray'da uzun süreli çatışmalara, hatta iç savaşa yol açmasından korkuluyor.

Operasyon, Etiyopya, Saldırı, yerel, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Etiyopya'nın operasyon başlattığı Tigray güçleri, Amhara bölgesindeki havaalanlarına roketle saldırdı - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Uzman diyetisyen Zehra Bora, 14 Kasım Dünya Diyabet Günü özel yazı kaleme aldı: Dünyada 542 bin çocuk hasta Son Dakika: Fenerbahçe, Ekvadorlu oyuncusu Enner Valencia'nın koronavirüs testinin pozitif çıktığını duyurdu Son Dakika: Formula 1 Türkiye Grand Prix'sine Lance Stroll ilk sıradan başlayacak 20 kişi bir gence saldırdı! Tekmeli tokatlı meydan dayağı kamerada Dede ve torununun anlaşmazlık yüzünden silahla yaralanmasıyla ilgili bir kişi tutuklandı Eniştesi eşinden boşanmak isteyen kadını müstehcen fotoğraflarla tehdit etti Oyuncu Caner Cindoruk'un kendisinden 19 yaş küçük kadına attığı mesajlar ifşa oldu Erdoğan: Yepyeni bir seberberlik başlatıyoruz, amacımız vatandaşımıza eziyet etmek değil
Karaloğlu'ndan Kırklar Dağı'nı imara açanlara tepki: Fitil fitil getirmezsem valilik yapmam Karaloğlu'ndan Kırklar Dağı'nı imara açanlara tepki: Fitil fitil getirmezsem valilik yapmam         
18:29
Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu, takipçi peşine düştü! RT yapana deprem çantası verecek Başakşehir Belediye Başkanı Kartoğlu, takipçi peşine düştü! RT yapana deprem çantası verecek         
17:55
Milyonlarca insan koronadan ölürken Dünya Sağlık Örgütü, bazı ülkeleri laboratuvar olarak görmüş Milyonlarca insan koronadan ölürken Dünya Sağlık Örgütü, bazı ülkeleri laboratuvar olarak görmüş         
17:00
Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü, 6. kez Mustafa Kaplan oldu Gençlerbirliği'nin yeni teknik direktörü, 6. kez Mustafa Kaplan oldu         
16:39
18 yıl önce yaptığı Atatürk heykeli, heykeltıraşın evinin bahçesinden çalındı 18 yıl önce yaptığı Atatürk heykeli, heykeltıraşın evinin bahçesinden çalındı         
16:00
Ömür Gedik'ten cinsel organı görünen Nusret Gökçe'ye olay yorum: Bunu tercih ederim Ömür Gedik'ten cinsel organı görünen Nusret Gökçe'ye olay yorum: Bunu tercih ederim         
15:47
Dövüşçü Paige VanZant'tan, çıplak fotoğraflarını paylaşması için para gönderen hayranlarını üzen haber Dövüşçü Paige VanZant'tan, çıplak fotoğraflarını paylaşması için para gönderen hayranlarını üzen haber         
15:17
Vicdansız baba çocuklarını odaya kapatıp kemerle dövdü, o anları da kayda alıp karısına gönderdi Vicdansız baba çocuklarını odaya kapatıp kemerle dövdü, o anları da kayda alıp karısına gönderdi         
14:22
Henüz 13 yaşındaydı! Kalp krizinden ölen çocuğun fenalaştığı anlar kamerada Henüz 13 yaşındaydı! Kalp krizinden ölen çocuğun fenalaştığı anlar kamerada         
13:41
Üç kentimizde durum vahim! Koronavirüs vaka artışı Türkiye ortalamasının iki katına çıktı Üç kentimizde durum vahim! Koronavirüs vaka artışı Türkiye ortalamasının iki katına çıktı         
12:57
Manav tezgahının arkasına tuvaletini yaptı, yakalanınca utanmadan tepki gösterdi Manav tezgahının arkasına tuvaletini yaptı, yakalanınca utanmadan tepki gösterdi         
12:28
Depremzedelerin battaniyelerini sattığı için suçlanan vatandaş, hurdacı çıktı Depremzedelerin battaniyelerini sattığı için suçlanan vatandaş, hurdacı çıktı         
12:20
MSB'nin Azerbaycan ordusu için hazırladığı özel video tüyleri diken diken etti MSB'nin Azerbaycan ordusu için hazırladığı özel video tüyleri diken diken etti         
12:03
Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev Erdoğan'ın yaptığı atamalarda dikkat çeken Berat Albayrak detayı! Görevden alınan 2 isme yeni görev         
09:29
Tabiat parkının dibindeki çöp toplama tesisinde kapasite aşıldı! Halk tedirgin, Başkan Tabiat parkının dibindeki çöp toplama tesisinde kapasite aşıldı! Halk tedirgin, Başkan "facia" uyarısı yapıyor         
09:12
Kesilen ağaçtaki figür Trabzonlu vatandaşı şaşkına uğrattı: Daha önce böyle bir şey görmedim Kesilen ağaçtaki figür Trabzonlu vatandaşı şaşkına uğrattı: Daha önce böyle bir şey görmedim         
08:43
Lüks otelde dehşet! Yönetici, çalışanını odaya kapatarak cinsel saldırıda bulundu Lüks otelde dehşet! Yönetici, çalışanını odaya kapatarak cinsel saldırıda bulundu         
07:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.11.2020 18:53:57. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi | Etiyopya'nın operasyon başlattığı Tigray güçleri, Amhara bölgesindeki havaalanlarına roketle saldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei