Son dakika haberi! Etiyopya: Sudan savaş tuzaklarından uzak durmalı - Son Dakika

Etiyopya Genelkurmay Başkanı Birhanu Jula, ülkesinin sınır anlaşmazlığı nedeniyle savaşma noktasına geldiği Sudan'a üçüncü tarafların kurduğu savaş tuzaklarından kaçınması çağrısı yaptı.

Fana televizyonunun haberine göre, General Jula, Sudan ve Etiyopya'nın anlaşmazlık yaşanan Faşka bölgesine asker yığmasının ardından komşu ülkeye diyalog çağrısını yineledi.

Etiyopya'nın kuzeyde isyancı Tigray Halk Kurtuluş Cephesine (TPLF) operasyon düzenlediği sırada, Sudan'ın Etiyopya topraklarını işgal etmeye başladığını söyleyen Jula, iki ülkenin uzun yıllardır dostane ilişkilere sahip olduğunu hatırlattı.

Jula, "Sudan, üçüncü tarafların kendisini savaşa çekecek tuzaklarından uzak durmalı ve sorunları diyalog yoluyla çözmeli." ifadesini kullanarak, mevcut sorunun başka tarafların araya girmesiyle büyütüldüğünü dile getirdi.

Konuşmasında üçüncü tarafın kim olduğunu belirtmeyen Jula'nın Hedasi Barajı projesi nedeniyle Sudan'la Etiyopya'ya tepki gösteren Mısır'ı kast etmiş olabileceği iddia ediliyor.

"Sınır ihlali" iddiaları nedeniyle süren gerginlik

Sudan ile Etiyopya arasında yıllardır "sınır ihlali" iddiaları nedeniyle süren gerginlik, iki ülkenin son aylarda bölgeye askeri yığınak yapması ve Etiyopya jetlerinin 12 Ocak'ta anlaşmazlık yaşanan bölgelerde alçak uçuş gerçekleştirmesi sonucu daha da arttı.

Sudan, 13 Ocak'ta Etiyopya'ya ait askeri helikopterin hava sahasını ihlal ettiğini açıklamış, ertesi gün Etiyopya sınırındaki hava sahasını sivil uçuşlara kapatmıştı.

Sudan Savunma Bakanı Yasin İbrahim, 18 Ocak'ta, Etiyopya'ya "hala işgal altında tuttuğu bölgelerden" çekilmesi çağrısında bulunmuştu.

Hartum, yaklaşık 20 yıldır "Etiyopyalı milisler" tarafından kontrol edilen ve uluslararası anlaşmalarda yazılı Sudan topraklarını geri aldıklarını açıklarken, Addis Ababa, Sudan ordusunu topraklarını işgal etmekle suçluyor.