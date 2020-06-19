Son dakika haberi! Etkili olan yağış sonrası tarım arazileri ve evleri su bastı - Son Dakika

Etkili olan yağış sonrası tarım arazileri ve evleri su bastı

Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Yapracık köyünde etkili olan yağış sonrası evleri ve tarlaları su bastı

SİVAS - Sivas'ın Şarkışla ilçesine bağlı Yapracık köyünde etkili olan yağış sonrası evleri ve tarlaları su bastı.

İl genelinde genelinde etkili olan yağışlı hava hayatı olumsuz etkiledi. Öğle saatlerinde Şarkışla ilçesine bağlı Yapracık köyünde yağmur ve dolu yağışı etkili oldu. Dolu yağışının etkisiyle köyden geçen dere taştı. Dereden taşan suyun etkisiyle evler ve ekili arazileri suyla kaplandı. Tarım arazilerinin zarar gördüğü doğa olayını bir vatandaş cep telefonu kamerası ile kaydetti. Köy yolunun geçtiği köprüden suların taşması yağışın miktarını gözler önüne serdi. Görüntüleri çeken vatandaşın " Allah, Allah köprüyü sel götürmesin, hayatımda ilk kez böyle sel görüyorum" demesi dikkat çekti. Şarkışla Kaymakamı Mehmet Erdem de köye giderek incelemede bulundu.