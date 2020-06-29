Son dakika haberi: Etnografya Müzesi'ni türkü söyleyerek, ot biçerek açtılar - Son Dakika

Son dakika haberi: Etnografya Müzesi'ni türkü söyleyerek, ot biçerek açtılar

Son dakika haberleri... BAYBURT'un merkeze bağlı Beşpınar Köyü'nde salgın nedeniyle 2 aydır ziyarete kapalı olan Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, tırpan şenliğiyle açıldı.

BAYBURT'un merkeze bağlı Beşpınar Köyü'nde salgın nedeniyle 2 aydır ziyarete kapalı olan Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, tırpan şenliğiyle açıldı. Şenliğe katılanlar önce müzeyi gezdi, daha sonra türküler eşliğinde çevredeki otları biçti.

İş insanı Kenan Yavuz tarafından Beşpınar Köyü'nde kurulan, 2019 yılında ise Kültür ve Turizm Bakanlığı'nca özel müze tescili alan, pandemi nedeniyle 2 aydır kapalı kalan Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, özel bir şenlikle kapılarını ziyaretçisine açtı. İçerisinde unutulmaya yüz tutmuş ev yaşamı ve eski tarım eşyaları yer alan müzenin kuruluş amacına uygun olarak tırpan şenliği düzenlendi. Doğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere dağlık alanlarda tırpanla ot biçme geleneğini yaşatmak için düzenlenen şenlikte, vatandaşlar hem ot biçti hem de türkü söyledi.

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'BİRÇOK ŞENLİK DÜZENLEYECEĞİZ'

Müzenin kurucusu iş insanı Kenan Yavuz, 'eski hayatı' muhafaza edip, 'yeni hayatın' içinde görünür kılma görevini üstlenmeye çalıştığını ifade etti. Müzenin temelini 2003 yılında attıklarını anlatan Yavuz, "Anadolu'nun güzelliklerini, geçmişte kalan hayatımızın parçalarını günümüze taşımak için çalışıyoruz. Müzemizin amacı ise köklere dönüşü sağlamak. Eskiden imece usulü paylaşmak Anadolu'nun en güzel geleneklerinden bir tanesiydi, bu gelenek aslında inancımızın da en önemli unsurlarındandır. Bu amaçla tırpan şenliği düzenleyerek, müzenin açılışını yaptık. Hem türkü söyledik hem de ot biçtik. Pandemi sonrasında turizmin, kültürel bir zemine kayacağını düşünüyorum. Yani deniz, kum, güneş üçgenine kilitlenmiş olan turizm düşüncesi değişecek. Bu nedenle ben de bu müzeyi geleceğe doğru yönlendirmek istiyorum. Ayrıca tırpan şenliğinin ardından birçok şenliğimiz daha olacak. Geçmişteki sosyal ve kültürel yaşamı simgeleyen şenlikler düzenleyeceğiz" dedi.

Şenlikte ot biçen Selim Aktan da, "Güzel bir etkinlik oldu. Eskiden tırpanla ot biçerdim, eski günleri hatırladık. Umarım bu tür etkinlikler devam eder" diye konuştu.

KENAN YAVUZ ETNOGRAFYA MÜZESİ

Türkiye'de bir dönem önemli şirketlerde Ceo olarak görev yapan iş insanı Kenan Yavuz, doğup büyüdüğü Bayburt'un merkeze bağlı Beşpınar Köyü'ndeki evini müzeye dönüştürmek için yıllar önce çalışma başlattı. Ev ve çevresindeki 7 dönüm araziyi özel olarak dizayn eden Yavuz, geleneksel köy evleri, değirmenler, konak, amfi tiyatro, sinema salonu, kütüphane, yöresel mutfak atölyesi, köy kahvesi, kırsal yaşamın izlerini barındıran kapalı ve açık hava müzesi oluşturdu. Müzeye dönüştürülen ev ve çevresinde Dede Korkut Türk Kimliği Kütüphanesi ile tarım aletlerinin sergilendiği alan bulunuyor. Köyde unutulmaya yüz tutan ev yaşamının canlandırıldığı yapı, Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'nce 'Kenan Yavuz Etnoğrafya Müzesi' olarak tescillendi.


Beşpınar köyü, Kenan Yavuz, Bayburt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 09:17 Kaynak: DHA

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