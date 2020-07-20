Edirne Ticaret ve Sanayi Odasının (ETSO) düzenlediği Organik Tarım Uygulamaları Eğitimi Birinci Modülü tamamlandı.

ETSO Yönetim Kurulu Başkanı Recep Zıpkınkurt, yaptığı yazılı açıklamada, ETSO'nun yu¨ru¨ttu¨gˆu¨ ECOWOMAN projesi kapsamında eğitimin birinci modülünde Edirne'de o¨nemli miktarda ve bas¸arıyla organik u¨retim yapan Edirne Ac¸ık Ceza I·nfaz Kurumu personeline "Tarım U¨ru¨nlerinin ve Gıdaların Ekolojik ve Biyolojik U¨retiminin Organizasyonu ve Uygulanması" bas¸lıklı bir egˆitim du¨zenlendiğini belirtti.

Eğitimlerin belirli periyotlarda devam edeceğini aktaran Zıpkınkurt, şunları kaydetti:

"Hafta boyunca, tu¨m gu¨nlere yayılan ve 30 saat su¨ren egˆitimlerde teorik bilgilerin yanı sıra, saha uygulamalarına da yer verildi. Sınır bo¨lgesinde ekolojik ve organik u¨retimin uygulanması ic¸in motivasyonunun gu¨c¸lendirilmesi, ana biles¸enlerin saflıgˆının depolanması ve yo¨netilmesi ic¸in kaynaklar ve kapasite olus¸turulması gibi c¸ıktılara sahip olan egˆitim sonunda, katılımcılar sertifikalarını aldı."