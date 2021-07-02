Üye Girişi
Son dakika haberi... EURO 2020'de İtalya yarı finale yükseldi - Son Dakika

Son dakika haberi... EURO 2020'de İtalya yarı finale yükseldi

02.07.2021 23:55
Son dakika haberi... EURO 2020'de İtalya yarı finale yükseldi, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre EURO 2020 çeyrek final mücadelesinde İtalya, Belçika'yı 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

EURO 2020 çeyrek final mücadelesinde İtalya, Belçika'yı 2-1 mağlup ederek yarı finale yükseldi.

EURO 2020 çeyrek final maçında Belçika ile İtalya, Almanya'nın Münih şehrinde karşı karşıya geldi. 31'inci dakikada İtalya öne geçti. Belçika savunmasının çıkarken kaptırdığı topta Verratti pasını ceza sahası içerisindeki Barella'ya aktardı. Bu oyuncunun iki rakibinden sıyrılarak yaptığı sert vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1. 44'üncü dakikada İtalya farkı 2'ye çıkardı. Kendi yarı sahasından aldığı topla sol kanattan Belçika yarı sahasına giren İnsigne, Tielemans'tan sıyrıldı. Ceza sahası yayının hemen gerisinden sağ ayağıyla plase bir vuruş yapan Insigne, meşin yuvarlağı kaleci Courtois'nın solundan filelerle buluşturdu: 0-2. 45+2'nci dakikada Belçika'nın kazandığı penaltıda topun başına geçen Lukaku, kaleci ile meşin yuvarlağı farklı köşelere göndererek farkı 1'e indirdi: 1-2. Karşılaşmanın ilk yarısı İtalya'nın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi. 2'nci yarıda Belçika'nın skoru dengeleme çabaları sonuç vermeyince mücadeleyi 2-1 kazanan İtalya, adını yarı finale yazdırdı.İtalya, yarı finalde 6 Temmuz Salı günü Wembley'de İspanya ile karşı karşıya gelecek.


Almanya, Belçika, İtalya, Münih, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Son dakika haberi... EURO 2020'de İtalya yarı finale yükseldi - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sedyeyle kenara alınan Spinazzola'nın gözyaşları futbolseverlerin yüreğini burktu 23:43 Sedyeyle kenara alınan Spinazzola'nın gözyaşları futbolseverlerin yüreğini burktu Scarlett Johansson'dan olay yaratacak cinsel ilişki itirafı! Duyanların ağzı açık kaldı 23:21 Scarlett Johansson'dan olay yaratacak cinsel ilişki itirafı! Duyanların ağzı açık kaldı Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı 22:55 Sedat Peker suç örgütüne yönelik operasyonda yakalanan 10 şüpheliden 2'si tutuklandı
TikTok fenomeninden infial yaratan paylaşım: Pis fakirler 22:47 TikTok fenomeninden infial yaratan paylaşım: Pis fakirler Tunç Soyer'den en düşük işçi maaşına gösterilen tepkilere yanıt: Asıl konu hak ettiğini alamayanlar 21:55 Tunç Soyer'den en düşük işçi maaşına gösterilen tepkilere yanıt: Asıl konu hak ettiğini alamayanlar Vitor Pereira'nın istatistikleri neler söylüyor? İşte F.Bahçe'nin yeni hocasının karnesi 19:41 Vitor Pereira'nın istatistikleri neler söylüyor? İşte F.Bahçe'nin yeni hocasının karnesi
Türk parasıyla burnunu silen turist gözaltına alındı 18:30 Türk parasıyla burnunu silen turist gözaltına alındı Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Altunkaya'nın doğum gününü romantik paylaşımla kutladı, Şeyma Subaşı detayı dikkat çekti 17:56 Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Altunkaya'nın doğum gününü romantik paylaşımla kutladı, Şeyma Subaşı detayı dikkat çekti

Son Dakika Haberleri
17:55 Acun Ilıcalı sevgilisi Çağla Altunkaya'nın doğum gününü romantik paylaşımla kutladı, Şeyma Subaşı detayı dikkat çekti
17:39 Emre Belözoğlu'nun beş kuruşluk dava açtığı Ümit Özat yeni FETÖ göndermesi yaptı
17:29 Altının kilogramı 498 bin liraya çıktı
17:08 Pazarda kadınların özel görüntülerini çeken sapık yakayı ele verdi! Poşet içinde hayrete düşüren düzenek
17:03 Ukrayna maçından önce İngiltere'de rakip teknik adam Shevchenko ve eşinin çıplak fotoğrafları paylaşıldı
16:44 Türkiye'nin en büyük şirketi artık EPİAŞ! Tüpraş'tan bayrağı devraldı
16:26 Emre Belözoğlu, Ümit Özat'a beş kuruşluk dava açtı
16:19 Tutuklanmama garantisi talep eden Tosuncuk'tan yeni istek: Brezilya'ya değil Türkiye'ye teslim edin
16:11 8 milyon euroya Suudi Arabistan ekibi Al Nasr ile anlaşan Talisca: Para için gelmedim
16:02 Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu
Belçika'yı 2-1 mağlup eden İtalya, yarı finalde İspanya'nın rakibi oldu Belçika'yı 2-1 mağlup eden İtalya, yarı finalde İspanya'nın rakibi oldu         
00:01
1 kişinin öldüğü kazada takılı kalan hız kadranı her şeyi anlattı 1 kişinin öldüğü kazada takılı kalan hız kadranı her şeyi anlattı         
23:31
PSG, Messi'ye Barcelona'dan daha yüksek bir maaş teklif etti PSG, Messi'ye Barcelona'dan daha yüksek bir maaş teklif etti         
23:20
Fransa'nın önde gelen kulüpleri Bordeaux ve Angers küme düşürüldü Fransa'nın önde gelen kulüpleri Bordeaux ve Angers küme düşürüldü         
22:47
Tüyler ürperten iddialar! Elmalı davasındaki çocukların öz babası ve babaannesi konuştu Tüyler ürperten iddialar! Elmalı davasındaki çocukların öz babası ve babaannesi konuştu         
22:06
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gülümseten soru: Darlandığınızda ne yapıyorsunuz? Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı gülümseten soru: Darlandığınızda ne yapıyorsunuz?         
21:37
Buket Aydın çok cesur! Derin göğüs dekolteli pozuna beğeni yağıyor Buket Aydın çok cesur! Derin göğüs dekolteli pozuna beğeni yağıyor         
19:26
Sokak ortasında başına demir profille vurulan genç, yaşamını yitirdi Sokak ortasında başına demir profille vurulan genç, yaşamını yitirdi         
17:56
Meteoroloji, İstanbul dahil 6 kente sağanak ve dolu uyarısı yaptı Meteoroloji, İstanbul dahil 6 kente sağanak ve dolu uyarısı yaptı         
17:29
Pazarda kadınların özel görüntülerini çeken sapık yakayı ele verdi! Poşet içinde hayrete düşüren düzenek Pazarda kadınların özel görüntülerini çeken sapık yakayı ele verdi! Poşet içinde hayrete düşüren düzenek         
17:08
Ukrayna maçından önce İngiltere'de rakip teknik adam Shevchenko ve eşinin çıplak fotoğrafları paylaşıldı Ukrayna maçından önce İngiltere'de rakip teknik adam Shevchenko ve eşinin çıplak fotoğrafları paylaşıldı         
17:04
Türkiye'nin en büyük şirketi artık EPİAŞ! Tüpraş'tan bayrağı devraldı Türkiye'nin en büyük şirketi artık EPİAŞ! Tüpraş'tan bayrağı devraldı         
16:45
Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu Taciz olayı ABD'yi ayağa kaldırdı! Dakikalarca takip ettiği kadının üzerine atlayarak vücuduna dokundu         
16:03
Kartal Tibet'in cenazesi yarın defnedilecek! İsteği üzerine özel bir tören yapılmayacak Kartal Tibet'in cenazesi yarın defnedilecek! İsteği üzerine özel bir tören yapılmayacak         
16:01
Şampiyon İsmail Balaban, Survivor yarışmacılarından asla görüşmeyeceği ismi açıkladı: Ona kızgınım Şampiyon İsmail Balaban, Survivor yarışmacılarından asla görüşmeyeceği ismi açıkladı: Ona kızgınım         
14:37
Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak Tosuncuk ile ilgili hayrete düşürecek iddia: Bitcoin sayesinde servetini 10'a katladı, mağdurlara ödeme yapacak         
13:03
40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi 40 yıllık market zinciri Şahmar kapandı! Bir devir sona erdi         
10:09
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2021 00:23:34. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haberi... EURO 2020'de İtalya yarı finale yükseldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement