Avrupa Birliği 'nin istatistik ofisi Eurostat verilerine göre Euro bölgesi sanayi üretimi Haziran'da yıllık bazda ise yüzde 12.3 düştü.

Haber Yayın Tarihi: 12.08.2020 12:23

Kaynak: DHA

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