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Son dakika haberi | Europol'ün terör raporu: Kovid-19 PKK'nın Avrupa'daki faaliyetlerini sekteye uğrattı - Son Dakika

Son dakika haberi | Europol'ün terör raporu: Kovid-19 PKK'nın Avrupa'daki faaliyetlerini sekteye uğrattı

23.06.2021 12:34
Son dakika haberi | Europol'ün terör raporu: Kovid-19 PKK'nın Avrupa'daki faaliyetlerini sekteye uğrattı, System.String[]

Son dakika haberine göre Avrupa Birliği Polis Teşkilatı Europol yayımladığı terör raporunda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının PKK'nın Avrupa genelindeki propaganda, protesto, üye ve para toplama faaliyetlerini sekteye uğrattığını ortaya koydu.

Avrupa Birliği Polis Teşkilatı Europol yayımladığı terör raporunda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının PKK'nın Avrupa genelindeki propaganda, protesto, üye ve para toplama faaliyetlerini sekteye uğrattığını ortaya koydu.

Europol'ün her yıl yayımladığı "Avrupa Birliği (AB) Terörizm Durumu ve Trendi 2021 Raporu"nda, Kovid-19 salgını sebebiyle terör örgütü PKK'nın lojistik üs olarak kullandığı Avrupa'daki faaliyetlerinin kısıtlandığı belirtildi.

Raporda, PKK'nın, başta Almanya, Fransa, Belçika, Avusturya ve Hollanda gibi ülkelerde aktif olarak propaganda faaliyetlerini mobilize ettiği ancak Kovid-19 kaynaklı seyahat yasakları sebebiyle terör örgütünün Avrupa'da istediği kadar para toplayamadığı ifade edildi.

Avrupa ülkelerinde terör örgütü YPG/PKK'ya katılımlar devam ediyor

Raporda, Belçika, İngiltere ve diğer bazı Avrupa ülkelerinin vatandaşı olan birçok kişinin YPG/PKK'ya katılmak için Suriye'nin kuzeyine gittiğine dikkati çekildi.

2020 yılında Belçika vatandaşı 9 kişinin YPG/PKK'ya katılmak üzere Suriye'ye gittiği, bunlardan birinin öldüğü, 5 kişinin ülkeye geri döndüğü aktarıldı.

Raporda, Suriye'de YPG saflarına katılan bir İngiliz vatandaşının ülkesine döndükten sonra yargılandığı ve terör suçlamalarından beraat ettirildiği ifade edildi.

Ayrıca raporda Avrupa'dan YPG/PKK'ya kaç kişinin katıldığının bilinmediği belirtildi.

Avrupa mahkemelerinden DHKP-C ve PKK'lılara ceza

DHKP-C terör örgütünün hücre oluşturma, insan kaçırma ve kurye eylemlerine değinilen raporda, örgüt üyesi üç kişinin Avusturya'da mahkum edildiği vurgulandı.

Geçen yıl Avrupa'da yakalanan sol örgütlere mensup teröristlerin sayısında bir önceki yıla göre yarı yarıya azalma olduğu belirtilen Europol raporunda, Yunanistan'da yapılan bir operasyonda 12 DHKP-C üyesinin Avrupa'dan Türkiye'ye silah, para ve askeri malzeme tedarik ettiği gerekçesiyle tutuklandığı aktarıldı.

İtalya ve Almanya'da ise Türkiye Komünist Partisi/Marksist-Leninist üyelerinin yargılandığı hatırlatıldı.

Raporda, terör örgütünün faaliyetlerini finanse etmek için Avrupa'da para toplayan ve Türk vatandaşı olan bir PKK elebaşı hakkında Ocak 2020'de Stuttgart mahkemesi tarafından verilen üç yıllık hapis cezasına dikkat çekildi.

Teröristler salgın şartlarından yararlanmaya çalıştı

Raporda, Avrupa'da teröristlerin salgın şartlarından yararlanarak nefret ve korku yaymaya devam ettiğinin altı çizildi.

Rapora göre, geçen yıl Avrupa Birliği (AB) üyesi 6 ülkede toplam 57 terör saldırısı ve engellenen saldırı girişimi olurken, bu saldırılarda 21 kişi öldü.

Söz konusu saldırılar nedeniyle ve terör şüphesiyle 17 farklı AB üyesi ülkede 449 kişi gözaltına alındı.

Avrupa Birliği İçişleri Komiseri Ylva Johansson, raporla ilgili açıklamasında, "Salgın döneminde özellikle aşırı sağcı teröristlerin çevrim içi mecralarda radikalleşme eğiliminin arttığı görülüyor." dedi.

Europol Direktörü Catherine de Bolle de "Dünyanın daha da dijitalleştiği bir dönemde, çevrim içi platformlar, aşırılıkçı görüşler ve terör propagandalarının yayıldığı yerler haline geldi." ifadelerini kullandı.

Aşırılıkçı örgütler daha farklı kitlelere ulaştı

Aşırı sağcı propagandanın daha farklı söylemler geliştirerek özellikle eğitimli ve daha genç kitlelere ulaştığı anımsatılan raporda, Kovid-19 karşıtı eylemlerin bu gruplar tarafından desteklendiğine dikkat çekildi.

Özellikle çevrim içi oyun platformlarının aşırılıkçı söylemler ve aşırı sağcı terör propagandası için kullanıldığının altı çizildi.

Aşırı sol örgütlerin Avrupa'da düzenlediği 25 saldırının 24'ünün İtalya'da, diğer saldırının ise Fransa gerçekleştiği belirtildi.

Raporda son olarak teröristlerin, Kovid-19 nedeniyle daha basit silahlara ve el yapımı patlayıcılara yöneldiklerine değinildi.

Avrupa Birliği, Polis, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Europol'ün terör raporu: Kovid-19 PKK'nın Avrupa'daki faaliyetlerini sekteye uğrattı - Son Dakika


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