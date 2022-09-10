Muğla 'nın Bodrum ilçesinde yaşayan Yalçın Kip, Antalya 'nın Alanya ilçesi Karakocalı Mahallesi'nde oturan kardeşi Yılmaz Kip'ten iki gün boyunca haber alamayınca 7 Eylül 'de arkadaşı M.K.'yi arayıp yardım istedi. Yılmaz Kip'in evine giden M.K., kapının açılmaması ve içeriden koku gelmesi üzerine jandarmaya ihbarda bulundu. Eve gelen jandarma, içeri girdiğinde Yılmaz Kip'in cansız bedeniyle karşılaştı. İncelemede üzeri battaniyeyle örtülen Yılmaz Kip'in başına sert cisimle vurularak öldürüldüğü anlaşıldı. Yılmaz Kip'in cenazesi morga konuldu.

Kaynak: DHA

Antalya, Alanya, Muğla, Eylül, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Son dakika haberi... Ev arkadaşını çekiçle öldüren şüpheli tutuklandı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.