Son dakika haberi! Ev sahibi uyanınca balkondaki şortu çalıp kaçtı - Son Dakika

İzmir'in Çeşme ilçesinde bir eve balkondan girmeye çalışan hırsız, ev sahibi uyanınca balkondaki şortu çalıp kaçtı. Polis ekiplerinin kısa sürede yakaladığı zanlı, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, bugün saat 05.45 sıralarında, Çeşme'nin 16 Eylül Mahallesi'ndeki bir eve balkondan girmeye çalışan G.T., balkon kapısını açmaya çalışırken ev sahibi sesler nedeniyle uyanarak balkona geldi. Balkon kapısını açan ev sahibi, hırsız ile karşı karşıya geldi. Ev sahibi ile karşı karşıya kalan G.T., paniğe kapılarak, balkonda asılı olan bir şortu alarak kaçtı. Ev sahibinin ihbarı üzerine gelen Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, olay yerinde yaptıkları araştırmanın üzerinden yaptıkları titiz çalışmayla, hırsızlık zanlısını, aynı gün öğleden sonra yakalayarak gözaltına aldı.

Yapılan işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen G.T., nöbetçi mahkemedeki yargılama sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İZMİR