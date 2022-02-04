Son dakika haber... EV SAHİBİNİN İHBARI ÜZERİNE POLİS VE İTFAİYE GELDİ? KAPIYI AÇMAYAN KİRACININ KAÇTIĞI ANLAŞILDI - Son Dakika

AVCILAR'da Pakistanlı bir kadın ve erkeğin 8 aydan bu yana oturduğu ışık ve doğalgaz vanası açık evin kapısının iki gün açılmaması üzerine yaşamlarından endişe eden ev sahibinin ihbarı üzerine polis ve itfaiye seferber oldu. Merdivenli itfaiye aracı ile girilen evdeki bir yer yatağı dışındaki bütün eşyaların boşaltıldığı, burada oturanların bir aylık kira ve faturaları ödemeden kaçtığı anlaşıldı.

Bir kamu kuruluşundan emekli Nermin Sulu, Gümüşpala Mahallesi'ndeki teras kattaki evini 8 ay önce öğretmen olduklarını söyleyen 40 yaşlarındaki Pakistanlı bir kadın ve erkeğe kiraladı. Kiralarını geçen Aralık ayına kadar düzenli ödeyen kiracıların oturduğu evine 1 Şubat günü gelen Sulu, kapıyı açan olmadığını görünce şaşırdı. Nermin Sulu, telefon ile de kiracılarına ulaşamadı. Sulu, bir gün sonra saat 21.30 sıralarında tekrar evine gelerek, kapının önünde erkek ayakkabı bulunan, doğalgaz vanası açık ve dıştan bakıldığında ışıklarının yandığı görülen kiracıları ile görüşmek istedi. Ancak, yine kapı açılmadı. Aradığı Pakistanlı çifte ulaşamayan Sulu, yaşamlarından endişe ettiğini belirterek 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. Kısa sürede polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

İTFAİYE ARAÇLARI SOKAĞA GİRMEDE ZORLANDI

Avcılar itfaiye ekibi verilen adrese kısa sürede ulaşırken hatalı araç parkları nedeniyle binaya girmede zorlandı. Bir itfaiyeci araçtan inerek sürücüleri yönlendirerek zor da olsa ilerlemelerini sağladı. Gelen polis ve itfaiye ekibi 5'inci kattaki evinin önünde bekleyen Nermin Sulu ile görüşürken kira sözleşmesinden yararlanarak Pakistanlı çifte ulaşmaya çalıştı. Belirtilen telefon numarasının sisteme kayıtlı olmadığı görüldü. Kadının çiftin yaşamlarından endişe ettiğini yinelemesi üzerine eve kapıyı kırarak girme yerine merdivenli araçla ulaşılması kararlaştırıldı. Teras katına ulaşan itfaiye ekibi ışıkları yanan evde kimsenin olmadığını, içeride eşya bulunmadığını, sadece bir yer yatağı olduğunu anons etti. Bunun üzerine kiracıların son bir aylık kirayı ve büyük olasılıkla faturaları ödemeden kaçıp gittikleri kanaatine varıldı. Polis, ev sahibi kadına muhtar ve bir komşuya haber vererek çilingir yardımı ile kilidi açıp evine girebileceğini bu tür olaylarla daha önce de karşılaştıklarını anlattı. Ev sahibi Nermin Sulu, 'Kirayı almaya geldim. İki gündür kapıyı açmadılar. Doğalgaz ve ışık açıktı. Can güvenliklerinden endişe ettim. Kötü bir şey olmasın da olan paraya olsun" dedi.