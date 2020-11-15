Son dakika haberi... Ev yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü - Son Dakika

Son dakika haberi... Ev yangını itfaiyenin müdahalesiyle söndürüldü
15.11.2020 14:57
Son dakika 3. sayfa haberine göre Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir evin mutfağında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde bir evin mutfağında çıkan yangın itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.
Edinilen bilgiye göre, Gölbaşı ilçesi Yeni Mahalle Gazi Caddesi üzerinde bir binanın 2.katında dairenin mutfağında bulunan davlumbazın patlaması sonucu yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevlere müdahale ederek yangını büyümeden kısa süre içerisinde söndürdü. Ölen ve yaralananın olmadığı olayda evde maddi hasar meydana geldi.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN
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