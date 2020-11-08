Şanlıurfa'da korkutan yangın: 2 kişi dumandan etkilendi - Son Dakika

Şanlıurfa'da korkutan yangın: 2 kişi dumandan etkilendi
08.11.2020 12:16
Şanlıurfa'da korkutan yangın: 2 kişi dumandan etkilendi Şanlıurfa'da bir evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilenirken, evdeki eşyalar ise küle döndü.
Şanlıurfa'da korkutan yangın: 2 kişi dumandan etkilendi
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da bir evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilenirken, evdeki eşyalar ise küle döndü.
Edinilen bilgiye göre, yangın gece saatlerinde Eyyübiye ilçesi Bıçakçı Mahallesi'nde yaşandı. İddiaya göre tek katlı bir evde elektrik kontağından yangın çıktı. Yangını fark eden ev sakinleri, müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Yangın sönmeyince itfaiye ekiplerine haber verildi. Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. Yangın sırasında dumandan etkilenen 2 kişiye olay yerine çağrılan ambulansta müdahale edilerek oksijen verildi. Kısa sürede söndürülen yangında evdeki eşyalar küle döndü.
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