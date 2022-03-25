Son dakika haberi! Ev yangınında bir kişi öldü - Son Dakika
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Son dakika haberi! Ev yangınında bir kişi öldü

25.03.2022 10:20
Son dakika haberi! Ev yangınında bir kişi öldü

Son dakika 3. sayfa haberi... Muğla'nın Menteşe ilçesi kırsal Doğanköy Mahallesinde gece saatlerinde çıkan ev yangınında bir vatandaş yaşamını yitirdi.

Muğla'nın Menteşe ilçesi kırsal Doğanköy Mahallesinde gece saatlerinde çıkan ev yangınında bir vatandaş yaşamını yitirdi.

Doğanköy Mahallesi Kadirler Sokaktaki evde gece saatlerinde yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verilmesi üzerine bölgeye Menteşe İtfaiye, ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Tek katlı üstü ahşap çatılı evde çıkan yangına ekiplerin müdahalesi sonrası söndürülürken, evde kiracı olarak oturan 49 yaşındaki Özgül Özdemir yaşamını yitirdi.

Yangının çıkışı ile ilgili olarak Jandarma ekipleri soruşturma başlatılırken, yangında yaşamını yitiren vatandaşın cesedi itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldı. - MUĞLA

Son dakika haberi! Ev yangınında bir kişi öldü

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Jandarma, İtfaiye, Yangın, Muğla, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Ev yangınında bir kişi öldü - Son Dakika


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