Son dakika haberi! Evde çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika
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Son dakika haberi! Evde çıkan yangın paniğe neden oldu

03.04.2022 09:49
Son dakika haberi! Evde çıkan yangın paniğe neden oldu

Gelen son dakika haberine göre Eskişehir'de dün akşam saatlerinde bir binanın en üst katındaki dairede çıkan yangın paniğe neden oldu.

Eskişehir'de dün akşam saatlerinde bir binanın en üst katındaki dairede çıkan yangın paniğe neden oldu.

Yangın, Sakarya-1 Caddesi üzerinde bulunan bir binanın en üst katındaki dairede çıktı. Akşam saatlerinde yoğun koku ve dumanı fark eden ev sahibi, yangını kendi çabalarıyla söndürmeye çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alındı. Olay yerine 2 adet itfaiye kamyonu, polis ekipleri ve tedbir amaçlı ambulans sevk edildi. Yangın sonucunda binada ve dairede maddi hasar meydana geldi. Yangının çıkış nedeni ise henüz belirlenemedi. - ESKİŞEHİR

Son dakika haberi! Evde çıkan yangın paniğe neden oldu
Son dakika haberi! Evde çıkan yangın paniğe neden oldu

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Eskişehir, İtfaiye, Sakarya, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Evde çıkan yangın paniğe neden oldu - Son Dakika


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