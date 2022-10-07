Son dakika haber: Evde çıkan yangında bir genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika
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Son dakika haber: Evde çıkan yangında bir genç kız hayatını kaybetti

07.10.2022 12:49

Gelen son dakika haberine göre Evde çıkan yangında bir genç kız hayatını kaybetti Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evde çıkan yangında 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti.

Evde çıkan yangında bir genç kız hayatını kaybetti

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir evde çıkan yangında 17 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti.

Olay, Mustafapaşa Mahallesi 721 Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 2. katında meydana geldi. 2. katta bulunan dairede bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangın sırasında evde bulunan 17 yaşındaki Büşra Kabataş'ın ise hayatını kaybettiği belirlendi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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Kaynak: İHA

Kocaeli, İtfaiye, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haber: Evde çıkan yangında bir genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika

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