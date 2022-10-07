Olay, Mustafapaşa Mahallesi 721 Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 2. katında meydana geldi. 2. katta bulunan dairede bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. İhbarla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Yangın sırasında evde bulunan 17 yaşındaki Büşra Kabataş'ın ise hayatını kaybettiği belirlendi.

Kaynak: İHA

Kocaeli, İtfaiye, Gebze, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Son dakika haber: Evde çıkan yangında bir genç kız hayatını kaybetti - Son Dakika

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