Anne ve iki çocuğu evlerinde ölü bulundu! Olayda zehir detayı dikkat çekti

Hatay'ın İskenderun ilçesinde evde ölü bulunan anne ve 2 çocuğunun cesedi incelemenin ardından morga kaldırıldı.

İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığının olay yerinde yaptığı inceleme tamamlandı.

Anne Aynur Mert (41), çocukları Aleyna (16) ve Ahmet Ali'nin cesedi, cenaze aracıyla İskenderun Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan baba Turgay Mert'ten haber alınamazken, anne ve çocuklarının zehirlenerek öldüğü ihtimali üzerinde duruluyor.

Dün, Denizciler Mahallesi'nde bir apartmanda yaşayan anne ve 2 çocuğundan haber alamayan yakınları polisi aramış, ihbar üzerine olay yerine gelen ekipler, girdikleri evde anne ve 2 çocuğunun cansız bedenini bulmuştu.