Evde tek bırakılan çocuk ölü bulundu - Son Dakika
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Evde tek bırakılan çocuk ölü bulundu

17.10.2022 16:45

Evde tek bırakılan çocuk ölü bulundu Bursa'nın Karacabey ilçesinde iddiaya göre evde tek bırakılan 3 yaşındaki çocuk ölü bulundu.

Evde tek bırakılan çocuk ölü bulundu

BURSA - Bursa'nın Karacabey ilçesinde iddiaya göre evde tek bırakılan 3 yaşındaki çocuk ölü bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Karacabey Tavşanlı Mahallesi 95 Sokak'taki bir binanın 4. katında teyzesinin baktığı 3 yaşındaki Barış Can, iddiaya göre evde bir süreliğine tek bırakıldı. Evde yalnız kalan çocuğun oturduğu çekyatta henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Komşuların evden çıkan dumanları fark etmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İçeri giren itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alırken, sağlık ekiplerinin ilk müdahalede bulunduğu Barış Can, teyzesi tarafından hemen hastaneye götürüldü. Ancak küçük çocuk kurtarılamadı.

Cumhuriyet Savcısı olay yerinde incelemelerde bulunurken, yangının çıkış sebebi hakkında geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Cenazesi Karacabey Devlet Hastanesi morguna kaldırılan çocuğun kesin ölüm nedeni, Bursa Adli Tıp Kurumunda yapılacak otopsinin ardından ortaya çıkacak.

Teyzenin kısa bir süreliğine okuldan dönen kendi çocuğunu servisten karşılamak için aşağıya indiği öğrenildi.

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TEYZESİNİN EVDE YALNIZ BIRAKTIĞI 3 YAŞINDAKİ BARIŞ, YANGINDA ÖLDÜ TEYZESİNİN EVDE YALNIZ BIRAKTIĞI 3 YAŞINDAKİ BARIŞ, YANGINDA ÖLDÜ Son dakika haberleri... Yangın çıkan evde 3 yaşındaki çocuk ölü bulundu Son dakika haberleri... Yangın çıkan evde 3 yaşındaki çocuk ölü bulundu
Kaynak: İHA

Barış Can, Karacabey, İtfaiye, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evde tek bırakılan çocuk ölü bulundu - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Evde tek bırakılan çocuk ölü bulundu - Son Dakika
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