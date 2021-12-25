MALATYA'da, bir evde çıkan yangında Suriye uyruklu 5 kişi, dumandan etkilendi.
İnönü Mahallesi Terminal Caddesi'ndeki 6 katlı aparmanın 4'üncü katında sabah saatlerinde yangın çıktı. Dumanların yükseldiğini gören çevre sakinleri, itfaiye ekiplerine haber verdi. Adrese sevk edilen ekipler, evde mahsur kalan Suriye uyruklu 5 kişiyi uzatılan merdiven ile dışarı çıkardı. Dumandan etkilenen Suriyelilere, ambulansta oksijen tedavisi uygulandı.
Ekipler, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında ev kullanılmaz hale geldi.
Kaynak: DHA
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