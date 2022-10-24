Evden çıkarma meselesi yüzünden tartıştığı amcasını bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika
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Evden çıkarma meselesi yüzünden tartıştığı amcasını bıçaklayarak öldürdü

24.10.2022 13:18
Evden çıkarma meselesi yüzünden tartıştığı amcasını bıçaklayarak öldürdü

Afyonkarahisar'da ev sahibi olan amcası ile evden çıkma meselesi yüzünden tartışan yeğen, çıkan arbede amcasını bıçaklayarak öldürdü. Amca katili olan zanlı tutuklandı.

Kent merkezi Kasaplar Çarşısı bölgesinde bıçaklı kavga ihbarını alan polis ekipleri olay yerine gittiklerinde bir şahsın karnından bıçaklandığını belirledi.

YEĞENİ TARAFINDAN BIÇAKLANMIŞ

Ardından olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan ve isminin H.K., olduğu belirlenen şahıs yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hastanede yaşamını yitirdi. Olay sonrası inceleme başlatan polis ekipleri H.K.'yı bıçaklayan kişinin yeğeni M.K., olduğunu tespit etti. Bunun üzerine ekipler şahsın peşine düştü.

AMCASI EVDEN ÇIKARMAK İSTEDİĞİ İÇİN TARTIŞMIŞLAR

Polis yaptığı takip sonrası şüpheliyi Gün Sazak Bulvarı üzerinde cinayette kullandığı bıçakla yakaladı. İfadesi alınan şüphelinin sorgusunda amcasına ait evde oturduğunu ve amcasının kendisini evden çıkarma istediğini bu yüzden de zaman zaman aralarında tartışma yaşandığını belirtti. M.K., ayrıca cinayet günü de aynı meseleden dolayı tartışlarını ve amcasını bıçakladığını ifade etti.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K., tutuklanarak ceza evine gönderildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • süleyman hakan gökşen: neyse, hiç olmazsa evi hazır...epey bir süre çık diyen kira isteyen olmaz... Cevap Yaz 2 0 Yayından Kaldır
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Karahisar, kavga, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evden çıkarma meselesi yüzünden tartıştığı amcasını bıçaklayarak öldürdü - Son Dakika

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