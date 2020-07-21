Son dakika haberi: Eve girip baba ve oğluna dehşeti yaşattı - Son Dakika

Eve girip baba ve oğluna dehşeti yaşattı

Evde çıkan sözlü tartışmada silah konuştu: 1 yaralı

ANTALYA - Antalya'da iki aile arasında çıkan kavgada 1 kişi bacağından tabancayla yaralandı.

Olay, 19.30 sıralarında Yeşildere Mahallesi 2853 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evleri yan yana bulunan iki aile arasında nedeni belirlenemeyen sözlü tartışma yaşandı. Akraba oldukları öğrenilen ailelerin tartışması evin içerisine taşındı. İddiaya göre R. G. önce Ahmet D.'yi yumrukladı, ardından o sırada yatakta olduğu öğrenilen Feyyaz D.'ye silahını doğrultup ateşledi. Olay sonrası Feyyaz D. bacağından yaralandı. Durumu gören çevredeki vatandaşlar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri, çok sayıda polis ve olay yeri inceleme sevk edildi. Sağlık ekipleri Feyyaz D.'ye yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüpheli R.G ise olay yerinde gözaltına alındı.

"Yatağın içinde tabancayla vurdu"

Yaralının babası Ahmet D., gazetecilere yaptığı açıklamada, "Önce beni yumrukladı. Sonra oğlumu yatağın içinde tabancayla vurdu" dedi.

Ahmet D. bilgisine başvurulmak üzere karakola götürüldü.