Son dakika haberi! Evi küle dönen genç kadına arkadaş tesellisi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! Evi küle dönen genç kadına arkadaş tesellisi

19.03.2022 14:44

Son dakika haberler... Evi küle dönen genç kadına arkadaş tesellisi Yangından kurtulan kadını iş arkadaşları sarılarak teselli etti Antalya'da 2 katlı bir apartmanda çıkan yangında bir daire kullanılamaz hale geldi.

Evi küle dönen genç kadına arkadaş tesellisi

Yangından kurtulan kadını iş arkadaşları sarılarak teselli etti

ANTALYA - Antalya'da 2 katlı bir apartmanda çıkan yangında bir daire kullanılamaz hale geldi. Yangından kendisini dışarı atarak kurtulan kuaför genç kadını ise iş arkadaşları sık sık sarılarak teselli etti.

Yangın, Muratpaşa İlçesi Fener Mahallesi 1987 sokak üzerinde bulunan 2 katlı bir apartmanın üst katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; dairede yalnız yaşayan Dilber Duymaz, lavaboya gittiği sırada bir anda elektrik sobası devrildi. Duymaz, odadan dumanların çıktığını görünce kendisini dışarı atarak komşularından yardım istedi. İhbarın ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına kısa sürede müdahale ederek söndürdü.

Haberi alan genç kadının iş arkadaşları da adrese geldi. Vatandaşlar tarafından verilen battaniye sarılan ve gözyaşlarını tutamayan kadını arkadaşları sık sık sarılarak teselli etti. Evde bulunan 15 bin 890 TL para ise itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak kadına teslim edildi.

Polis ve itfaiye ekiplerinin yangın ile ilgili incelemesi devam ediyor.

Son dakika haberi! Evi küle dönen genç kadına arkadaş tesellisi
Son dakika haberi! Evi küle dönen genç kadına arkadaş tesellisi
Son dakika haberi! Evi küle dönen genç kadına arkadaş tesellisi

YORUMLAR
500
Son dakika haber... Evi küle dönen kuaför genç kadına arkadaş tesellisi Son dakika haber... Evi küle dönen kuaför genç kadına arkadaş tesellisi Antalya'da seyir halindeki otomobil yandı Antalya'da seyir halindeki otomobil yandı

İtfaiye, Antalya, Kuaför, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Evi küle dönen genç kadına arkadaş tesellisi - Son Dakika


Son Dakika
14:49 Ali Koç'un "Sen kimsin" dediği kızın kimliği ortaya çıktı: Ferdi'nin kız arkadaşıymış
14:45 Karabük'te arkadaşıyla intihar eden öğrenci yıllarca beklenmiş: Uzun bir tüp bebek tedavisiyle doğmuş
14:41 Kiev'in eski bir şampiyon boksör olan belediye başkanı: Canımı vermeye hazırım
14:28 İYİ Partili Ağıralioğlu, Bakan Nebati'yi işaret ederek Cumhurbaşkanı'na seslendi: Lütfen görevden alın!
14:24 "Uzman çavuş saldırdı" demişti: İşte gerçekte ne yaşandığını ortaya koyan görüntüler! Sosyal medyada büyük tepki oluştu
14:04 Üzerine kırmızıyla çarpı attılar! Ukrayna Ordusu: Rusya'nın 5. komutanını da öldürdük
13:50 Fenerbahçe'de kalenin yeni veliahtı Atahan Arslan
13:47 Yoksa yaşıyor mu? Diyarbakırlı Faruk, Sinop'ta yaşanan selde kaybolmuştu: WhatsApp'taki hareket umutları artırdı!
13:36 Firari hükümlü türkü söyleyip sosyal medyadan paylaşınca, yakayı ele verdi! 35 yıl cezası varmış
13:34 Putin'in montunun fiyatı gündem oldu: Rusya'daki asgari ücretin 25 katı!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.03.2022 15:05:16. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Evi küle dönen genç kadına arkadaş tesellisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement