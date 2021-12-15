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Son dakika haberi... Evi yaktı, oturup bali çekti, itfaiyecileri görünce kayıplara karıştı - Son Dakika

Son dakika haberi... Evi yaktı, oturup bali çekti, itfaiyecileri görünce kayıplara karıştı

15.12.2021 13:06
Son dakika haberi... Evi yaktı, oturup bali çekti, itfaiyecileri görünce kayıplara karıştı

Son dakika haberi: Kırıkkale'de kullanılmayan binanın 3'üncü katında yaktığı kanepenin yanına oturarak bali çeken bir şahıs, itfaiye ekiplerini karşısında görünce kayıplara karıştı.

Kırıkkale'de kullanılmayan binanın 3'üncü katında yaktığı kanepenin yanına oturarak bali çeken bir şahıs, itfaiye ekiplerini karşısında görünce kayıplara karıştı.

Yangın, öğlen saatlerinde Kırıkkale'de Yenidoğan Mahallesi 600'üncü Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde kullanılman binanın 3'üncü katına giren bir şahıs, yaktığı kanepenin yanına oturarak bali çekmeye başladı. Dumanları gören esnaflar, durumu itfaiye ve polise bildirdi.

İtfaiye ekiplerini karşısında gören şahıs, binanın arka penceresinden kaçarak kayıplara karıştı. Ekipler, yangını büyümeden kısa sürede söndürdü. İtfaiye Çavuşu Tuncay Sancar, "İçeride kanepe yanıyordu. O da ateşin yanındaydı, konuşamıyordu. Ben o ara söndürürken, kaçtı gitti" dedi.

Yangına ilişkin soruşturma başlatıldı. - KIRIKKALE

Son dakika haberi... Evi yaktı, oturup bali çekti, itfaiyecileri görünce kayıplara karıştı
Son dakika haberi... Evi yaktı, oturup bali çekti, itfaiyecileri görünce kayıplara karıştı
Son dakika haberi... Evi yaktı, oturup bali çekti, itfaiyecileri görünce kayıplara karıştı
Son dakika haberi... Evi yaktı, oturup bali çekti, itfaiyecileri görünce kayıplara karıştı
Son dakika haberi... Evi yaktı, oturup bali çekti, itfaiyecileri görünce kayıplara karıştı
Son dakika haberi... Evi yaktı, oturup bali çekti, itfaiyecileri görünce kayıplara karıştı
Son dakika haberi... Evi yaktı, oturup bali çekti, itfaiyecileri görünce kayıplara karıştı

Yenidoğan, Kırıkkale, İtfaiye, Yangın, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi... Evi yaktı, oturup bali çekti, itfaiyecileri görünce kayıplara karıştı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi... Evi yaktı, oturup bali çekti, itfaiyecileri görünce kayıplara karıştı - Son Dakika
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