Son dakika haberi | Evin bahçe duvarına çarpan otomobilde yaralanan 2 kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberi: Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kontrolden çıkarak duvara çarpan ve hurdaya dönen otomobilde ağır yaralanan 2 kişi, tedavi gördükleri hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybettiler.
Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde kontrolden çıkarak duvara çarpan ve hurdaya dönen otomobilde ağır yaralanan 2 kişi, tedavi gördükleri hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybettiler.
Kaza, sabaha karşı Sandıklı- Hocalar karayolunun 13. kilometresi Baştepe köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Bünyamin Aksoy (36) yönetimindeki 03 SH 991 plakalı TOFAŞ marka otomobil, sürücünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki evin bahçe duvarına çarptı. Kaza sonrası büyük panik yaşanırken, çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri kazada yaralanan sürücü Aksoy ile araçta yolcu olarak bulunan Ömer Bahçin'i (38) ambulans ile Sandıklı Devlet Hastanesine kaldırdı. Buradaki ilk müdahalenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesine sevk edilen Aksoy ve Bahçin yoğun bakıma alındı. Yaralılar öğlen saatlerinde yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybettiler.
Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlattı.
(İHA)
Haber Yayın Tarihi: 19.07.2020 17:16 Kaynak: İHA
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