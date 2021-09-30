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Son dakika haberi | Evinde bıçakla yaralanarak ölen polisin cenazesi Sivas'ta toprağa verildi - Son Dakika

Son dakika haberi | Evinde bıçakla yaralanarak ölen polisin cenazesi Sivas'ta toprağa verildi

30.09.2021 13:35
Son dakika haberi | Evinde bıçakla yaralanarak ölen polisin cenazesi Sivas'ta toprağa verildi, System.String[]

Edinilen son dakika gelişmesine göre Bingöl'de, evinde bıçakla yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden özel harekat polisi Ahmet Kekül, memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Bingöl'de, evinde bıçakla yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden özel harekat polisi Ahmet Kekül, memleketi Sivas'ta son yolculuğuna uğurlandı.

Kekül (32) için öğle vakti Ay Yıldız Camisi'nde tören düzenlendi.

Törene Kekül'ün yakınları, Sivas Emniyet Müdürü Burhan Akçay, polisler ve vatandaşlar katıldı.

Kekül'ün cenazesi daha sonra Yukarı Tekke Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Yaklaşık 3 ay önce evlendiği öğrenilen Kekül, görev yaptığı Bingöl'deki evinde dün henüz belirlenemeyen nedenle bıçakla yaralı halde bulunmuş, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Öte yandan, Kekül'ün ölümü ile ilgili ifadesine başvurulan eşinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Özel Harekat, Ay Yıldız, Bingöl, Sivas, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Evinde bıçakla yaralanarak ölen polisin cenazesi Sivas'ta toprağa verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi | Evinde bıçakla yaralanarak ölen polisin cenazesi Sivas'ta toprağa verildi - Son Dakika
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