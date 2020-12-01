Son dakika haberi: Evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli, gözaltına alındı - Son Dakika

Son dakika haberi: Evinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli, gözaltına alındı
01.12.2020 10:35
Edinilen son dakika haberine göre DENİZLİ'nin Honaz ilçesinde, evinde Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.
DENİZLİ'nin Honaz
ilçesinde, evinde Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen 1 kişi gözaltına alındı.
Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Kaklık Mahallesi'nde yaşayan 63 yaşındaki A.K.'nİn evinde uyuşturucu madde yetiştirip, ticaretini yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Teknik ve fiziki takibin ardından dün A.K.'nin evine operasyon düzenlendi. Evdeki aramada, A.K.'nin evinin bir odasında Hint keneviri fideleri yetiştirdiği, bu fideleri çatıda saksı ile kasa içerisinde büyüttüğü ortaya çıktı.Evde özel eğitimli narkotik köpeği ile yapılan aramada 500 gram esrar ve kurutulmaya bırakılmış 120 kök Hint keneviri ele geçirildi. A.K., gözaltına alındı. Jandarmada işlemleri süren A.K.'nin silahla tehdit, yaralama ve görevi kötüye kullanma gibi 41 ayrı suçtan kaydı bulunduğu belirtildi.
- Denizli
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