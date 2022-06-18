Son dakika haberleri: Kocaeli'de bir kişi evinde silahla vurulmuş halde bulundu - Son Dakika
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Son dakika haberleri: Kocaeli'de bir kişi evinde silahla vurulmuş halde bulundu

18.06.2022 13:01

Son dakika haber: Kocaeli'de bir kişi evinde silahla vurulmuş halde bulundu Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir şahıs, evinde silahla vurulmuş bir şekilde yaralı halde bulundu.

Kocaeli'de bir kişi evinde silahla vurulmuş halde bulundu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde bir şahıs, evinde silahla vurulmuş bir şekilde yaralı halde bulundu.

Olay, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Arapçeşme Mahallesi 1046/1 Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bir daireden silah sesi geldiğini duyan vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan polis ekipleri, daireye girdiklerinde Yusuf G. isimli şahsın yaralı olduğunu fark etti. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan yaralı, tedavi edilmek üzere Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, olayla ilgili inceleme başlatan ekiplerin Yusuf G.'nin intihara teşebbüs ettiği ihtimali üzerinde durduğu öğrenildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberleri: Kocaeli'de bir kişi evinde silahla vurulmuş halde bulundu - Son Dakika

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