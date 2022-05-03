Son dakika haberi! Evinde tabancayla başından vurulan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi! Evinde tabancayla başından vurulan kadın hayatını kaybetti

03.05.2022 22:15
Son dakika haberi! Evinde tabancayla başından vurulan kadın hayatını kaybetti

Son dakika haberleri... ANKARA'nın Çankaya ilçesinde Sultan Irmak, evinde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

ANKARA'nın Çankaya ilçesinde Sultan Irmak, evinde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Olayla iligili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Çukurambar Mahallesi Budapeşte Caddesi'nde bulunan bir sitede meydana geldi. Sultan Irmak'ın yaşadığı daireden gelen silah sesi üzerine komşuları polise haber verdi. Olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis nezaretinde eve giren sağlık ekibinin yaptığı incelemede Sultan Irmak'ın başına isabet eden mermiyle hayatını kaybettiği belirlendi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekibince olayla iligli yürütülen çalışmada 1 şüpheli gözaltına alındı. Irmak'ın cansız bedeni ise Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.


Son dakika haberi! Evinde tabancayla başından vurulan kadın hayatını kaybetti
Son dakika haberi! Evinde tabancayla başından vurulan kadın hayatını kaybetti
Son dakika haberi! Evinde tabancayla başından vurulan kadın hayatını kaybetti
YORUMLAR
500
Balıkesir'de huzur' operasyonu Balıkesir'de huzur' operasyonu İzmir'de yabancı uyruklu adam tartıştığı eşini öldürdü İzmir'de yabancı uyruklu adam tartıştığı eşini öldürdü

Çukurambar, Çankaya, Polis, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi! Evinde tabancayla başından vurulan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika


Son Dakika
21:52 Türkiye'nin "dava atlası" çıkarıldı: Hangi ilde en çok neler dava konusu oluyor, boşanma rekoru hangi şehirde?
21:18 Arabanın içinde yer alan tutamakların doğru kullanımını gören kadın şaşkınlığını gizleyemedi
20:55 Rusya Ukrayna'da kömür fabrikasını vurdu: Nereye nişan aldıklarını biliyorlardı!
20:53 Daha önce "barbar" dediği Che Guevara posterinin fotoğrafını çekmek isteyen Nagehan Alçı'ya "önce özür dile" tepkisi
20:50 Milletvekillerinin de yer aldığı AK Parti heyeti bayramlaşma sırasında tepkiyle karşılandı
20:10 Koronavirüs sebebiyle 10 kişi vefat etti, bin 193 yeni vaka tespit edildi
20:07 Kaza geçiren kadını öldü sanıp tabuta koydular! Tabuttan sesler gelmeye başlayınca gerçek anlaşıldı
20:05 ABD'li eski üst düzey komutandan Putin iddiası: Ukrayna'da başaramazsa infaz edilecek
20:03 Zafer Partisi lideri Ümit Özdağ, oy oranını görünce MetroPOLL'un sahibi Özer Sencar'ı suçladı: İYİ Parti'nin parasını benden istedi
20:01 Yönetmen Fatih Akın: Trabzonspor belgeseli çekeceğim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.05.2022 22:25:08. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika haberi! Evinde tabancayla başından vurulan kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement