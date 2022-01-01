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Son dakika haberi: Evinde tabancayla öldürülmüş bulundu; 3 şüpheli gözaltında - Son Dakika

Son dakika haberi: Evinde tabancayla öldürülmüş bulundu; 3 şüpheli gözaltında

01.01.2022 15:14
Son dakika haberi: Evinde tabancayla öldürülmüş bulundu; 3 şüpheli gözaltında

Bir son dakika haberine göre BİLECİK'te Hüseyin Kemik, evinde başından tabancayla vurularak öldürülmüş bulundu.

BİLECİK'te Hüseyin Kemik, evinde başından tabancayla vurularak öldürülmüş bulundu. Polis, cinayet şüphesiyle 1'i kadın 3 kişiyi gözaltına aldı.

İstiklal Mahallesi Kuvayi Milliye Sokak'ta bulunan apartmanın 3'üncü katındaki daireden silah ve kavga seslerini duyanlar, polise haber verdi. Kısa sürede adrese gelen ekipler, ev sahibi Hüseyin Kemik'i başından tabancayla 2 kez ateş edilerek öldürülmüş buldu. Bilecik Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince başlatılan cinayet soruşturmasında, olayla bağlantısı olduğu iddiasıyla şüpheliler M.C., H.İ. ve C.K. adlı kadın gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen 3 şüpheli, ifadeleri için emniyete götürüldü. Hüseyin Kemik'in cansız bedeni ise savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.


Son dakika haberi: Evinde tabancayla öldürülmüş bulundu; 3 şüpheli gözaltında
Son dakika haberi: Evinde tabancayla öldürülmüş bulundu; 3 şüpheli gözaltında
Son dakika haberi: Evinde tabancayla öldürülmüş bulundu; 3 şüpheli gözaltında
Son dakika haberi: Evinde tabancayla öldürülmüş bulundu; 3 şüpheli gözaltında
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Bilecik, Cinayet, Polis, Silah, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Evinde tabancayla öldürülmüş bulundu; 3 şüpheli gözaltında - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: Evinde tabancayla öldürülmüş bulundu; 3 şüpheli gözaltında - Son Dakika
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