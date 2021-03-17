Yaşadığı yurt dışından bir süre önce Muğla'nın Ortaca ilçesine yerleşen Serkan Tozkar'dan haber alamayan yakınları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Tozkar'ın yalnız yaşadığı Bahçelievler Mahallesi'ndeki evine dün öğle saatlerinde giden polis ekipleri, çilingir yardımıyla içeriye girdi. Ekipler, merdivende Serkan Tozkar'ın elektrik kabloları bağlı cansız bedenini buldu. Ölümü kayıtlara şüpheli olarak geçen 2 çocuk babası Tozkar'ın kesin ölüm nedeni Muğla Adli Tıp Kurumu'nda yapılacak otopsiyle belirlenecek. Savcılık soruşturma başlattı.

MUĞLA'nın Ortaca ilçesine yaşadığı yurt dışından gelip yerleşen Serkan Tozkar (45) yalnız yaşadığı evinde elektrik kablolarına bağlı ölü bulundu. Tozkar'ın şüpheli bulunan ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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