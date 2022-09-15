Son dakika haberi | Evinden 5,3 milyon TL'lik senet çıkan tefeciye tutuklama

KÜTAHYA'da tefecilik yaptığı iddiasıyla gözaltına alınıp, evinden 5,3 milyon TL'lik 170 senet çıkan H.I.A. (31) tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, H.I.A.'nın kent genelinde 26 kişiye yüksek faiz karşılığı para vererek, tefecilik yaptığını belirledi. Harekete geçen ekipler, belirlenen adreste H.I.A.'yı gözaltına aldı. Evde yapılan aramada farklı isim ve miktarların yazılı olduğu toplamda 5 milyon 397 bin 575 TL'lik 170 adet senet, mağdurlara ait bilgi ve hesapların yer aldığı 2 ajanda, borç alacak ibareleri bulunan not kağıdı, 7 bin 100 TL, 1 laptop ve 2 cep telefonu ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen H.I.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.