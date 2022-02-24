Son dakika haberi! Evini, Yıldız Savaşları filminin müzesine çevirdi - Son Dakika

EDİRNE'de çocukluğunda izlediği Yıldız Savaşları (Star Wars) film serisinden çok etkilenen Cihat Uygun (46), 30 yıldır filmle ilgili bulduğu tüm parçaları biriktiriyor. E-ticaretle uğraşan Uygun, aralarında kendi yaptığı ürünlerin de olduğu yaklaşık 500 parçalık arşivi için salonunu müzeye çevirdi.

Amerikalı film yapımcısı ve yönetmen George Lucas'ın 1977'de başlangıç filmiyle efsaneleşen Yıldız Savaşları, dünyada milyonları etkilediği gibi Edirne'de e-ticaretle uğraşan Cihat Uygun'a da esin kaynağı oldu. Serinin ilk filmini izlediği 15 yaşında hayranlığı başlayan Uygun, filmle ilgili figürleri biriktirmeye başladı. Yaklaşık 15 yıl önce de hobisini uğraşa çevirme kararı veren Uygun, topladığı parçalarla evinin salonunda filmin sahnelerini 'diorama' olarak adlandırılan küçük boyutlarda canlandırdı. Film figürleri ve sahneleriyle evinin salonu müzeye dönen Uygun, "15 yaşında bu sevgi başladı. O zamandan beri figürleri biriktiriyorum. İlk filmlerden beri takip ediyorum. Türkiye'den ve yurt dışından hoşuma giden ürünleri toplamaya başladım. Bu figürleri yapan bir firma var, ben figürleri alıp 1'e 6 ölçülerde dioramalarda kendimce canlandırıyorum. Bu şekilde biriktirmeye devam ediyorum" dedi.