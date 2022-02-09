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Son dakika haberi: EVİNİN BAHÇESİNDE ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika

Son dakika haberi: EVİNİN BAHÇESİNDE ÖLÜ BULUNDU

09.02.2022 16:19

Son dakika haberleri... KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde Havva Şahin (77) evinin bahçesinde ölü bulundu.

KÜTAHYA'nın Tavşanlı ilçesinde Havva Şahin (77) evinin bahçesinde ölü bulundu.

Olay, Yeni Mahalle, Zümrüt Sokak'ta meydana geldi. Oğlu ile birlikte yaşayan Havva Şahin, evinin bahçesinde hareketsiz yatarken bulundu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, Şahin'in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Yapılan incelemenin ardından Havva Şahin'in cansız bedeni, otopsi için Tavşanlı Doç. Dr. Mustafa Kalemli Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberi: EVİNİN BAHÇESİNDE ÖLÜ BULUNDU
Son dakika haberi: EVİNİN BAHÇESİNDE ÖLÜ BULUNDU
Son dakika haberi: EVİNİN BAHÇESİNDE ÖLÜ BULUNDU

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Tavşanlı, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: EVİNİN BAHÇESİNDE ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi: EVİNİN BAHÇESİNDE ÖLÜ BULUNDU - Son Dakika
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