Son dakika haberi! Evinin önünde öldürülen kadının katil zanlısı yakalandı - Son Dakika
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Son dakika haberi! Evinin önünde öldürülen kadının katil zanlısı yakalandı

18.04.2022 14:35
Son dakika haberi! Evinin önünde öldürülen kadının katil zanlısı yakalandı

Son dakika haberine göre Gaziantep'te evinin önünde oturduğu esnada sokakta çıkan silahlı kavgada mermilerden birinin başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Fatma Küçük'ün katil zanlısı yakalandı.

Gaziantep'te evinin önünde oturduğu esnada sokakta çıkan silahlı kavgada mermilerden birinin başına isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden 3 çocuk annesi Fatma Küçük'ün katil zanlısı yakalandı. Katil zanlısı, emniyetteki işlemlerinin ardından Gaziantep Adliye'sine sevk edildi.

Olay, merkez Şahinbey ilçesine bağlı Dumlupınar Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, 42 yaşındaki Fatma Küçük, evinin önünde çay içtiği sırada iki genç arasında başlayan sözlü tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İki genç silahları çekerek birbirlerine kurşun yağdırırken kavgada ateşlenen mermiler kadının talihsiz kadının başına isabet etti. Olay sonrası kavga eden iki genç olay yerinden kaçarak uzaklaşırken ağır yaralanan talihsiz kadın, kaldırıldığı hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti.

Katil zanlısı adliyeye sevk edildi

Yaşanan olay sonrası bölgede geniş çaplı inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısının kimliğini tespit etti. Kimliği ve yeri tespit ettikleri katil zanlısı Mehmet Ö. isimli şahsı, sabah saatlerinde yapılan operasyon sonucu yakalayarak gözaltına aldı. Gözaltına alınan katil zanlısı, emniyetteki işlemleri ve yapılan sağlık kontrolleri sonrası Gaziantep Adliye'sine sevk edildi. - GAZİANTEP

Son dakika haberi! Evinin önünde öldürülen kadının katil zanlısı yakalandı
Son dakika haberi! Evinin önünde öldürülen kadının katil zanlısı yakalandı
Son dakika haberi! Evinin önünde öldürülen kadının katil zanlısı yakalandı

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Fatma Küçük, Dumlupınar, Gaziantep, Şahinbey, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Evinin önünde öldürülen kadının katil zanlısı yakalandı - Son Dakika


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