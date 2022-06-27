Son dakika haberi | Evinin terasını uyuşturucu tarlasına çevirdi, polis operasyonuyla yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika haberi | Evinin terasını uyuşturucu tarlasına çevirdi, polis operasyonuyla yakalandı

27.06.2022 10:42
Son dakika haberi | Evinin terasını uyuşturucu tarlasına çevirdi, polis operasyonuyla yakalandı

Son dakika habere göre Beylikdüzü'nde evinin terasında uyuşturucu yetiştiren şahıs, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Beylikdüzü'nde evinin terasında uyuşturucu yetiştiren şahıs, polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Beylikdüzü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yakuplu'da bulunan bir evin terasında Hint keneviri yetiştirildiği ihbarı üzerine harekete geçti. Adrese baskın düzenleyen ekipler terasta 79 kök Hint keneviri ele geçirdi. Evin terasına adeta sera kurarak uyuşturucu yetiştiren V.G. isimli zanlı, polis ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlı çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Beylikdüzü'nde Küba ezgileri yankılandı Beylikdüzü'nde Küba ezgileri yankılandı Beylikdüzü'nden çaldıkları motosikleti minibüsle Bahçelievler'e götürdüler Beylikdüzü'nden çaldıkları motosikleti minibüsle Bahçelievler'e götürdüler
Kaynak: İHA

Beylikdüzü, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Evinin terasını uyuşturucu tarlasına çevirdi, polis operasyonuyla yakalandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
10:20 Kendall Jenner'dan sosyal medyayı sallayan sansürsüz paylaşım! Şezlonga çırılçıplak uzanıp poz verdi
10:13 Özdağ, kendisine "maşa" diyen Soylu'ya yanıt verdi: Sülü, Türkiye'ye en büyük tehdit sen ve zihniyetindir! Biz şeytanla aynı safta durmayız!
10:01 Taksici, kendisine "sür lan" diyen yolcuya sopayla saldırdı! O anlar çevredeki vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı
09:49 7 aylık hamile Gupse Özay'dan karnı burnunda poz geldi! Kısa sürede gündem oldu
09:20 Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, "Selman'ın gelişi dış politikada bir U dönüşü müdür?" sorusuna yanıt: Kaşıkçı cinayetine kadar bir sorunumuz yoktu
09:16 Sabancı çiftinin düğününe 7 katlı pasta damga vurdu! Dev pastayı kılıçla kestiler
09:14 Demet Özdemir ve Oğuzhan Koç'tan evlilik öncesi son viraj! Kız isteme ve nişan töreni düzenlendi
09:11 Putin, Ukrayna işgali sonrası ilk kez yurt dışına çıkıyor: Tacikistan ve Türkmenistan'ı ziyaret edecek
09:03 BDDK'nın kredi kararı sonrası dolar keskin düşüşe geçti! 16.09 liraya kadar geriledi
08:59 Sabancı çiftinden görkemli düğün! Ünlü isimler şıklıklarıyla göz kamaştırdı...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.06.2022 10:48:44. #1.11#
SON DAKİKA: Son dakika haberi | Evinin terasını uyuşturucu tarlasına çevirdi, polis operasyonuyla yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement