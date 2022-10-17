Evlat hasreti bin 141 gündür kararlılıkla devam ediyor

DİYARBAKIR - Çocuklarının terör örgütü mensuplarınca dağa kaçırıldığını iddia eden ailelerin HDP İl Başkanlığı binası önünde başlattığı oturma eylemi, bin 141 gündür kararlılıkla devam ediyor.

Terör örgütü PKK tarafından çocuklarının dağa kaçırıldığını ileri süren Diyarbakır'da bulunan aileler, 3 Eylül 2019'da HDP il binasının önünde başlattığı oturma eylemi bin 141'inci gününde devam ediyor. Oğlu Yusuf'un 17 yaşındayken Siirt'in Şirvan ilçesinde 2014 yılında terör örgütü PKK mensuplarınca kandırılarak dağa götürüldüğünü ileri süren Nurettin Ödümlü, 4 yıla yakındır HDP önünde eylem yaptığını söyledi. Ödümlü, "Ben burada oğluma sesleniyorum, oğlum sen bizi yalnız bıraktın. Dön gel, seni burada bekliyoruz. Hepiniz teslim olun, ceza yok. 4 yıldır buradayız, burayı terk etmeden ölmeyi bekleyeceğiz" dedi.