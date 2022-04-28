Evlat nöbetindeki ailelerin kararlı eylemi 968'inci gününde - Son Dakika
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Evlat nöbetindeki ailelerin kararlı eylemi 968'inci gününde

28.04.2022 14:45
Evlat nöbetindeki ailelerin kararlı eylemi 968'inci gününde

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 968'inci gününde de sürüyor.

HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 968'inci gününde de sürüyor.

Çocuklarının terör örgütü PKK mensupları tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019'da farklı kentlerden Diyarbakır'a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 968. gününde de devam ediyor.

Hakkari'de ikamet eden ve 2014 yılında 23 yaşındayken kaçırılan Zahide Öner'in annesi Zebude Öner, HDP il binası önündeki çadırda evladına kavuşmak için nöbet tuttuğunu söyledi.

8 yıldır kızından hiç haber almadığını ifade eden anne Öner, "HDP kaçırıp PKK'ya teslim etti, 8 yıldır haber alamadık. Zahide, kızım gel, korkma hep birlikte gelin seni bekliyoruz. Kimden korkuyorsunuz, korkmayın devletimiz güçlü bir devlet. Hepiniz gelin teslim olun" dedi.

(Sedat Irmak-İHA)

Evlat nöbetindeki ailelerin kararlı eylemi 968'inci gününde
Evlat nöbetindeki ailelerin kararlı eylemi 968'inci gününde
Evlat nöbetindeki ailelerin kararlı eylemi 968'inci gününde

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Halkların Demokratik Partisi, Diyarbakır, Terör, PKK, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Evlat nöbetindeki ailelerin kararlı eylemi 968'inci gününde - Son Dakika


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