Son dakika haberi: Evlat nöbetindeki anne: ya öleceğiz ya çocuklarımızı alacağız - Son Dakika

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 221 ailenin HDP binası önündeki oturma eylemi, 581'inci günde de sürüyor. Diyarbakır'da, 2015'te 14 yaşındayken, kaçırılan kızı Songül için evlat nöbetini sürdüren Fatma Akkuş, "Çocuklarımızdan ne istiyorlar? Çocuklarımızı geri versinler. Biz ya öleceğiz ya da çocuklarımızı alacağız" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, 21 Ağustos 2019'da ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP'nin Diyarbakır'daki binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül 2019'da HDP binası önünde oturma eylemine başladı.

EVLADINA KAVUŞAN AİLE SAYISI 24 OLDUHacire Akar'ın oğlu Mehmet'in yanı sıra eyleme katılanlardan Hatice Ceylan'ın oğlu Cafer, Hüsniye-Hüseyin Kaya çiftinin kızları Mekiye, Halime Kadran'ın torunu Halil İbrahim, Necla-Metin Açan çiftinin oğlu Harun, Nizamettin-Aslıhan Eşrefoğlu çiftinin oğlu Hüseyin, Gevriye Ayhan'ın kızı Pelda, Melik Aslan'ın oğlu Volkan, Muhteber Birlik'in oğlu Veysi, Cahide Alkan'ın oğlu Mehmet Emin, Şahize Altınkaynak'ın kızı Halise Alptekin, Naime Dalmış'ın kızı Tekoşin Açar, Sait Açar'ın oğlu Haşim, Cemal Ertaş'ın oğlu Ramazan, Sever Fidan'ın oğlu Tayfur Fidan, Gülşen Çetin'in oğlu Erdal Çetin, Fahrettin Meryem Akkuş çiftinin oğulları Erkan, Fattah-Perihan Kaya çiftinin oğlu Cuma, Safiye-Mehmet Emin Coşkun çiftinin oğlu İbrahim Coşkun, Mehmet-Keziban Yalçın çiftinin kızları Yasmin ve evlat nöbetinde olmayan 3 ailenin çocukları ile en son Selma Han'ın oğlu Onur'un da teslim olmasıyla evlatlarına kavuşan aile sayısı 24 oldu.'ÇOCUKLARIMIZDAN NE İSTİYORLAR?'Diyarbakır'da, 2015 yılında 14 yaşındayken, kaçırılan Songül için evlat nöbetini sürdüren Fatma Akkuş, kızına teslim olması için çağrıda bulunarak, eylemlerini sürdürmekte kararlı olduklarını söyledi. Akkuş, "1,5 yıldır biz HDP'nin kapısındayız. Biz doğru yerde çocuklarımız için oturduk. Çocuklarımızdan ne istiyorlar? Çocuklarımızı geri versinler. Biz ya öleceğiz ya da çocuklarımızı alacağız. Bu zalimler bizlerden ne istiyorlar? Gençleri öldürüyorlar, yazık değil mi? Kızım seni kullanıyorlar. Seni oradan oraya satıyorlar, senin üzerinden oyun oynuyorlar. Kızım düşün, taşın; yeter artık, kendi memleketine dön. Güvenlik güçlerine teslim ol. Kendi bayrağının altına dön" diye konuştu.