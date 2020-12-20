Son dakika haberi... Evlat nöbetine, kısıtlama nedeniyle kaldıkları otelde devam ettiler - Son Dakika

DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 179 aile, 476'ncı gününe giren oturma eylemlerini, sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle kaldıkları otelde sürdürdü. İstanbul 'da 2014 yılında 14 yaşındayken kaçırılan oğlu Tuncay için eylemini sürdüren Şevket Bingöl , "Benim 14 yaşındaki çocuğumun kalemini kırdılar, eline keleş verdiler. 14 yaşındaki çocuğu dağa götürüp ölüme terk etmek, Allah'tan reva mıdır?" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.