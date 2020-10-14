Son dakika haberi | Evlat nöbetini Mardin'den sürdüren baba: Oğlumun yolunu kestiler, kızımı dövdüler - Son Dakika

Son dakika haberi | Evlat nöbetini Mardin'den sürdüren baba: Oğlumun yolunu kestiler, kızımı dövdüler

14.10.2020 09:17
Son dakika haberi | Evlat nöbetini Mardin'den sürdüren baba: Oğlumun yolunu kestiler, kızımı dövdüler, System.String[]

Son dakika haberleri: DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 149 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini sürdürürken, polis memuru oğulları Vedat Kaya (28), 2015'te Lice ilçesinde kaçırılan Emine-Şeyhmus Kaya çifti, oturma eylemlerine, koronavirüs salgını...

DİYARBAKIR'da, terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 149 aile, HDP il binası önündeki oturma eylemini sürdürürken, polis memuru oğulları Vedat Kaya (28), 2015'te Lice ilçesinde kaçırılan Emine- Şeyhmus Kaya çifti, oturma eylemlerine, koronavirüs salgını nedeniyle Mardin'deki evlerinde devam ediyor. Şeyhmus Kaya, terör örgütü PKK yandaşlarının kendilerine Mardin'de de huzur vermediklerini belirterek, "Bir yere gidemiyorum. Adamlar burada da beni rahat bırakmıyorlar. 2-3 sefer oğlumun yolunu kesmişler, liseye giden kızımı da dövdüler. Sonuna kadar devletin yanındayız" dedi.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, geçen yıl 3 Eylül'de HDP il binası önünde oturma eylemine başladı. Aileler oturma eylemlerini sürdürürken, 24 Temmuz 2015'te Lice ilçesinde yol kesen PKK'lı teröristlerce kaçırılan polis memuru Vedat Kaya'nın annesi Emine ile babası Şeyhmus Kaya, il binası önünde yaklaşık 9 ay sürdürdükleri oturma eylemine, ileri yaşları nedeniyle ara vermek zorunda kaldı. Eylemlerine Mardin'deki evlerinde devam eden Şeyhmus Kaya, ilk fırsatta tekrar HDP il binası önüne giderek eylemlerine devam edeceklerini belirterek, "Altı senedir oğlumdan hiçbir haber almadım. Bu virüs nedeniyle eve geldik. Gitmeyi düşünüyorum ama durumum müsait değil" dedi.

'OĞLUMUN KAÇIRILMASINDA HDP'NİN BÜYÜK PAYI VAR'Oğlunun kaçırılmasında HDP'nin büyük payı olduğunu dile getiren Kaya, "Her ne kadar PKK bizim çocuklarımızı aldıysa da bunda yüzde 90 HDP'nin payı var. Biz devletle yan yana bu PKK'yı bitirmeye çalışıyoruz. Biz devletimizin yanındayız. Bir evlat değil, canımızla, kanımızla devletimizin yanındayız. Ben oğlumu 6 senedir görmüyorum. İki oğlum da asker. Akşamları çıkıyorum, kapının önüne geliyorum, o tepeye çıkıyorum, oraya gidiyorum, buraya gidiyorum. Sanki dört duvarın içindeyim. Duvar beni sıkıştırıyor" diye konuştu.'LİSEYE GİDEN KIZIMI DÖVDÜLER'Terör örgütü yandaşlarının kendilerini rahat bırakmadığını ifade eden Kaya, şunları kaydetti: "Ben bir yere gidemiyorum. Adamlar burada da beni rahat bırakmıyorlar. İki, üç sefer oğlumun yolunu kesmişler. İki, üç sefer liseye giden kızımı dövdüler. Sonuna kadar devletin yanındayız. Bir gün ben bu hakkımı HDP'den alacağım. İnanıyorum, çünkü benim oğlumun götürülmesinde yüzde 90 HDP'nin parmağı var. Ben çocuğumu bir gün devletin kurtaracağına inanıyorum. İnşallah yakın bir zamanda devlet benle oğlumu kavuşturacak. İnşallah ben onun sesini duyacağım. Ben onun sesine hasret kaldım. Yani uzaktan da olsa sesini duymak istiyorum."

Kaya, oğlunun yolunun kesilmesi ve kızının dövülmesi ile ilgili olarak şikayette bulunduğunu da kaydetti


Son dakika haberi | Evlat nöbetini Mardin'den sürdüren baba: Oğlumun yolunu kestiler, kızımı dövdüler
Son dakika haberi | Evlat nöbetini Mardin'den sürdüren baba: Oğlumun yolunu kestiler, kızımı dövdüler
Son dakika haberi | Evlat nöbetini Mardin'den sürdüren baba: Oğlumun yolunu kestiler, kızımı dövdüler
Son dakika haberi | Evlat nöbetini Mardin'den sürdüren baba: Oğlumun yolunu kestiler, kızımı dövdüler
Son dakika haberi | Evlat nöbetini Mardin'den sürdüren baba: Oğlumun yolunu kestiler, kızımı dövdüler

Halkların Demokratik Partisi, Şeyhmus Kaya, Terör, PKK, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Evlat nöbetini Mardin'den sürdüren baba: Oğlumun yolunu kestiler, kızımı dövdüler - Son Dakika

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