Son dakika haberi: Evlatlarına kavuşan ailelerden nöbetteki ailelere destek - Son Dakika

DİYARBAKIR'da terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen 178 ailenin HDP il binası önündeki oturma eylemi, 473'üncü günde de sürüyor. HDP önündeki eylemleri sonucu teslim olan çocuklarına kavuşan Fahrettin Akkuş ve Mehmet Yalçın, nöbeti sürdüren ailelere destek ziyaretinde bulundu. Akkuş, evlat nöbetindeki aileler çocuklarına kavuşuncaya kadar onlarla birlikte olacaklarını belirterek, anne babalara çocuklarına sahip çıkması çağrısında bulundu.

Diyarbakır'da yaşayan Mehmet Akar, geçen yıl 21 Ağustos'ta ortadan kayboldu. Akar'ın annesi Hacire Akar, 1 gün sonra HDP Diyarbakır il binası önüne geldi. Oğlunun HDP'liler tarafından dağa kaçırıldığını söyleyen anne Akar, il binası önünde oturma eylemi başlattı. Eylemin 3'üncü gününde ortaya çıkan Mehmet Akar, mahkemece ev hapsiyle cezalandırıldı. Oğluna kavuşup, eylemine son veren Hacire Akar, çocukları kayıp annelere çağrıda bulundu. Akar'ın çocuğuna kavuşması, çocukları terör örgütü PKK tarafından kaçırılan aileler için umut oldu. Akar'ın çağrısıyla harekete geçen çocukları kayıp aileler, 3 Eylül'de HDP binası önünde oturma eylemine başladı.