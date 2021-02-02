Diyarbakır annelerinin dağa kaçırılan çocukları için HDP İl Başkanlığı binası önündeki evlat nöbeti sürüyor.

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin, 3 Eylül 2019'da başlattığı oturma eylemi 519'uncu gününde devam ediyor.

Ellerinde çocuklarının fotoğrafıyla bekleyişini sürdüren annelerden Mevlüde Üçdağ, oğlu Ramazan'a kavuşmak istediğini söyledi.

"Oğlum HDP İl binasında kaydı yapılıp dağa kaçırıldı. Onun için burada eylem yapıyorum." diyen Üçdağ, evladına kavuşana kadar eylemi sürdürmekte kararlı olduğunu belirtti.

Üçdağ, "Hakkım olan evladımı istiyorum. HDP aracılık etmese gitmezdi. Oğlum, seni bir ömür bekleyeceğim. Beni görüyorsan, duyuyorsan bana ulaş. Yeter ki güvenlik güçlerimize teslim ol, kapım sana her zaman açık." dedi.

Van'dan gelerek 5 yıl önce 15 yaşında dağa kaçırılan oğlu Baran için eylem yapan anne Solmaz Öğrünç de çocuğunu HDP'den istediğini belirtti.

Evladını almadan partinin il binası önünden ayrılmayacağını dile getiren Öğrünç, "Oğlumu bu parti alıp götürdü, PKK'ya verdi. 5 yıldır evladımdan ayrıyım. Kış, yağmur, hastalık geldi ama oğlumu almadan buradan gitmeyeceğim, Baran'ımı bekliyorum. Gel oğlum, orası senin yerin değil. Bu hasreti bitir. Dön gel annene." diye konuştu.