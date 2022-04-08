Son dakika haberi | Evlerden ziynet eşyası çalan kadın hırsızlar kamerada - Son Dakika
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Son dakika haberi | Evlerden ziynet eşyası çalan kadın hırsızlar kamerada

08.04.2022 10:30

Gelen son dakika haberlerine göre Evlerden ziynet eşyası çalan kadın hırsızlar kamerada Kadınların apartmanlara giriş ve çıkışları güvenlik kameralarına yansırken tanınmamak için zaman zaman kendilerine engelli süsü verdikleri görüldü Osmaniye'de evlerden ziynet eşyası ve para çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan...

Evlerden ziynet eşyası çalan kadın hırsızlar kamerada

Kadınların apartmanlara giriş ve çıkışları güvenlik kameralarına yansırken tanınmamak için zaman zaman kendilerine engelli süsü verdikleri görüldü

OSMANİYE - Osmaniye'de evlerden ziynet eşyası ve para çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan hırsızlık zanlısı 3 kadından 2'si tutuklandı. Kadınların apartmanlara giriş ve çıkışları güvenlik kameralarına yansırken tanınmamak için zaman zaman kendilerine engelli süsü verdikleri görüldü.

Edinilen bilgiye göre, Osmaniye İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipler, 18-29 Mart tarihleri arasından Yedi Ocak, Fakıuşağı, Esenevler Mahallelerinde meydana gelen çalışma başlattı. Hırsızlık olaylarının gerçekleştiği binalardaki güvenlik kameralarını incelemeye alan ekipler, evlerden ziynet eşyası ve para çalan kadınların daha öncede 62 suç kaydı bulunan E.Ç., 13 suç kaydı bulunan M.A. ile 5 suç kaydı bulunan B.Ç. olduğunu tespit etti. Yapılan fiziki takip sonucu adresleri belirlenen zanlılar yapılan baskınla kıskıvrak yakalandı. Emniyetteki işlemelerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan E.Ç. ile M.A. tutuklanırken B.Ç. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Zanlıların 5 farklı adresten 1 adet 22 ayar 50 gram kolye, 1 adet 22 ayar 15 gram kolye, 1 adet 22 ayar 12 gram kolye, 3 adet 22 ayar altın yüzük, 1 adet 14 ayar 10 gram bilezik, 1 adet 14 ayar 3 gram kolye, 3 adet 14 ayar altın bileklik, 2 adet çeyrek altın ile 20 dolar ve 500 TL nakit para çaldıkları öğrenildi.

Öte yandan, kadınların apartmanlara giriş ve çıkışları güvenlik kameralarına yansırken tanınmamak için zaman zaman kıyafet değiştirdikleri ve kendilerine engelli süsü verdikleri görüldü.

Son dakika haberi | Evlerden ziynet eşyası çalan kadın hırsızlar kamerada
Son dakika haberi | Evlerden ziynet eşyası çalan kadın hırsızlar kamerada
Son dakika haberi | Evlerden ziynet eşyası çalan kadın hırsızlar kamerada

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Hırsızlık, Osmaniye, Engelli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi | Evlerden ziynet eşyası çalan kadın hırsızlar kamerada - Son Dakika


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